2018-10-19T15:17:11+03:00
Происшествия

В Дагестане лихач на скорости 220 км/ч чуть не снес гаишника

Сумасшедший заезд водитель заснял на видео [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Сейчас полиция устанавливает личности нарушителейСейчас полиция устанавливает личности нарушителейФото: Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане лихач устроил скоростной заезд на оживленной трассе. Подвергая огромной опасности себя и других участников движения, водитель нарушил кучу правил и едва не сбил госавтоинспектора, когда тот попытался его остановить.

В Дагестане лихач устроил гонку со скоростью болида на оживленной трассе.

- Давай, топи! - подстегивает автор видео "рулевого".

- Топить? - переспрашивает водитель.

- Да! - продолжает провокатор.

Летит по оживленной трассе со скоростью болида! Стоп-кадр из видео Фото: Евгения СОКОРЕВА

Летит по оживленной трассе со скоростью болида! Стоп-кадр из видеоФото: Евгения СОКОРЕВА

Ролик выложили в сеть через несколько часов после появления в соцсетях кадра с перебегающим дорогу сотрудником ГАИ. Широко шагающий инспектор уже прославился в местных пабликах и породил десятки афоризмов.

Пользователи сначала обругали сотрудника, думая, что он тормозит всех подряд из корыстных побуждений

Пользователи сначала обругали сотрудника, думая, что он тормозит всех подряд из корыстных побуждений

Местные жители утверждают, что инцидент произошел на одной из автодорог Карабудахкентского района.

Как узнала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Дагестан, в настоящее время полиция устанавливает, где это произошло и личности нарушителей.

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