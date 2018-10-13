В Дагестане полицейский ранен в перестрелке с боевиками

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-13T12:15:20+03:00

Боевики укрылись в здании, идёт операция по нейтрализации угрозы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время адресной проверки домов правоохранители наткнулись на членов бандформирований

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В Хасавюртовском районе Дагестана произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские наткнулись на членов бандформирований во время адресной проверки домов.

Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник в правоохранительных органах республики, боестолкновение произошло в селе Эндирей Хасавюртовского района.

— Перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов действительно имела место, — сообщил собеседник. — Полицейские адресно проверяли дома, в которых, по оперативным данным, могли находиться боевики. В результате наткнулись на вооружённое сопротивление. Один сотрудник получил ранение.

На данный момент террористы укрылись в одном из домов. Местность оцеплена, идёт операция по нейтрализации угрозы. Количество находящихся в здании боевиков уточняется.

Напомним, что с марта текущего года в Хасавюртовском районе республики действует режим контртеррористической операции. Силовики вели поиски скрывшихся на его территории членов бандформирований .