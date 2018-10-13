2018-10-13T16:01:00+03:00
Происшествия

В Дагестане ликвидирован один боевик, спецоперация продолжается

Группа террористов заблокирована в частном доме [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Спенцаз штурмует дом с террористами, один боевик ликвидированСпенцаз штурмует дом с террористами, один боевик ликвидированФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана продолжается спецоперация по ликвидации боевиков, заблокированных в частном доме. На данный момент силовикам удалось застрелить одного из террористов. Видео перестрелки опубликовано в социальных сетях.

— Спецоперация по ликвидации боевиков в селе Эндирей продолжается. Бойцы спецназа ведут огонь по забаррикадировавшимся в частном доме членам бандформирований. На данный момент уничтожен один боевик, — рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» информированный источник в силовых структурах региона.

Напомним, правоохранители обнаружили боевиков сегодня утром, в ходе проверки оперативной информации. Обосновавшиеся в одном из домов террористы открыли огонь по приближающимся полицейским. В результате один из правоохранителей был ранен.

После этого спецназовцы провели переговоры с членами бандформирований, предлагая им сложить оружие и сдаться. Боевики ответили отказом, после чего началась спецоперация по ликвидации террористов и штурму здания.

Напомним, что с марта 2018 года в Хасавюртовском районе действует режим контртеррористической операции. Силовики пытаются обнаружить и уничтожить ячейку террористической организации.

По данным источника, личности боевиков предварительно установлены силовиками. Это выходцы из того же села Эндирей, входящие в так называемую «кизилюртовскую бандгруппу».

Контр-террористическая операция в селе Эндирей, Дагестан.

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