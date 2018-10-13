НАК опубликовал видео операции по ликвидации двух боевиков в Дагестане

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-13T17:33:24+03:00

В бою ранения получили два бойца спецназа ФСБ и один сотрудник Росгвардии

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Контртеррористическая операция по ликвидации боевиков в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана успешно завершена. Два члена бандформирований, присягнувших на верность запрещённой в России международной террористической организации ИГИЛ были уничтожены.

Перед началом спецоперации силовики эвакуировали местных жителей в безопасное место. На предложение сдаться террористы ответили отказом. Началась перестрелка, в ходе которой члены бандформирований были ликвидированы.

— В ходе боестолкновения двое преступников, отказавшиеся сложить оружие и сдаться властям, нейтрализованы. По имеющимся в Оперативном штабе данным, они причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году двух сотрудников МВД в районе селения Комсомольское, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавкзае» в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/673182" frameborder="0"></iframe> Ликвидация боевика в селе Эндирей.

В НАК отметили, что в ходе перестрелки террористам удалось ранить троих бойцов спецподразделений.

— В ходе перестрелки ранение получили двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии. Пострадавших среди гражданского населения нет. При осмотре дома, в котором скрывались члены бандформирований обнаружено оружие и боеприпасы, — говорится в сообщении.

По информации силовиков, уничтоженные боевики были последними членами банды, совершившей серию преступлений на территории Хасавюртовского района Дагестана. Кроме убийства полицейских, на их счету смерть жителя села Тотурбийкала в 2017 году, а также расправа над имамом мечети в селении Муцалаул в 2018. Кроме того, террористы причастны к взрыву самой мечети и осквернению могилы изивестного дагестанского религиозного деятеля Саида Афанди Чиркейского.

Напомним, по информации источника «КП», террористов обнаружили в ходе проверки оперативной информации. Они сразу же открыли огонь по силовикам и ранили одного спецназовца. После этого боевики ответили огнём на предложение сдаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/673179" frameborder="0"></iframe> Контр-террористическая операция в селе Эндирей, Дагестан.

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