Во Франции полицейские задержали более 20 чеченских рэкетиров

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-15T11:26:27+03:00

Выходцы из республики брали плату за въезд в Париж Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выходцы из Чеченской Республики брали плату за въезд в Париж

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Во Франции полицейские произвели задержание 23 чеченцев, которых подозревают в организации преступного сообщества. Как сообщает издание Figaro, арест произошел в минувшие выходные в пригороде Парижа под названием Сен-Сен-Дени. Операцию готовили в течение нескольких недель и смогли взять всех бандитов в тот момент, когда они незаконно получали деньги.

Согласно предварительной версии, все задержанные выходцы из Чеченской Республики входили в одну банду, которая занималась рэкетом. Полицейские выяснили, что чеченцы брали деньги со всех автобусов, которые въезжали в столицу Франции со стороны нескольких стран - Украины, Молдавии и Польши. За пропуск в Париж водители были обязаны заплатить по 200 евро.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, за месяц подозреваемые могли "зарабатывать" около 200 тысяч евро.

На данный момент, неизвестно, были ли задержанные связаны с террористическими организациями. Однако в сообщении отмечается, что среди них есть те, кто представлял угрозу госбезопасности Франции.

В российском посольстве в Париже сейчас проверяют информацию о массовом задержании уроженцев Чечни.