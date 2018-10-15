В Amnesty International заявили о похищении и пытках своего сотрудника в Ингушетии

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-15T13:47:41+03:00

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Представители международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что в Ингушетии на днях был похищен их сотрудник Олег Козловский. Согласно имеющейся информации, мужчина приехал в Магас, чтобы наблюдать за мирными митингами, которые проходят в столице республики из-за соглашения об обмене территориями с Чечней.

В один из вечеров к Козловскому, по данным Amnesty International, в гостиницу пришел мужчина, который назвалcя представителем протестующих, и предложил организовать встречу с митингующими. Правозащитник согласился и сел в автомобиль.

Оказалось, что мужчина попал в руки к похитителям. Неожиданно в салон сели двое неизвестных в масках, заставили выключить мобильный. Козловского вывезли из Магаса, раздели и избили. Олегу угрожали расстрелом, если он не сдаст свои контакты в Ингушетии. Пытка продолжалась около двух часов.

- Мужчины приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло, - цитирует Козловского Amnesty International.

Козловский пережил не только побои, но и две инсценировки казни. Его заставляли лечь на землю лицом вниз и приставляли пистолет к затылку. Когда правозащитник отказался сотрудничать, его сфотографировали голым и пообещали распространить эти фото, если он кому-то расскажет о случившемся.

После этого потерпевшего вывезли в Северную Осетию и высадили около аэропорта. Похитители предупредили, чтобы Козловский никогда больше не возвращался в Ингушетию и ничего о ней не писал. По словам представителей Amnesty International, они уже подали заявление в полицию.

"Комсомольская правда на Северном Кавказе" обратились за разъяснением в пресс-службу МВД Ингушетии. В ведомстве отметили, что сейчас разбираются в ситуации.