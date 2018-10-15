В Дагестане у валютчика из машины украли четверть миллиарда рублей.

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-15T18:18:03+03:00

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В Дагестане грабители сымитировали аварию, чтобы украсть четверть миллиарда рублей. Преступление произошло среди белого дня на одной из улиц Хасавюрта. Местный валютчик ехал на своей "Приоре", когда в его автомобиль врезалась легковушка. В тот же самый момент из него выбежали мужчины с оружием в руках, которые начали открывать двери и багажник в "Ладе", забирая деньги.

Неожиданно к ним присоединился еще один мужчина, который до этого спокойно сидел в припаркованном на обочине автомобиле. Он выгнал из машины сопровождения пострадавшего людей и заставил своих подручных обыскать и этот автомобиль. В нем денег не оказалось и грабители тут же уехали. На ограбление у них ушло всего 40 секунд. На месте преступления они бросили разбитую в аварии легковушку.

Впрочем, о покореженной машине преступники могут не жалеть. Ведь в этот день они поживились крупной суммой денег - в их руках оказались 270 миллионов рублей, что вполне окупило затраты на разбитый автомобиль.

Дагестанская полиция не смогла задержать нападавших по горячим следам. Об их личностях до сих пор ничего неизвестно.