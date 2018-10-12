Нурмагомедова и Макгрегора временно дисквалифицировали

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-12T11:32:51+03:00

Нурмагомедов и Макгрегор не смогут выступать под эгидой UFC из-за разразившегося скандала Фото: REUTERS

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Участники титульного боя за чемпионский пояс в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор отстранены от боёв UFC до 24 октября. Об этом сообщил исполнительный директор Атлетической комиссии Невады Боб Беннетт.

По словам функционера, это лишь временная мера. 24 числа члены комиссии соберутся на окончательное голосование и примут окончательное решение по карательным мерам для спортсменов.

Напомним, после главного поединка турнира UFC 229, в котором сошлись дагестанец и ирландец, началась потасовка. Её инициатором стал Нурмагомедов, который не стерпел потока оскорблений от тренера и спарринг-пртнёра Макгрегора Диллона Дэниса. Победив ирландца, российский боец перепрыгнул через ограждение октагона и напал на него.

В начавшейся суете сам Магрегор напал на брата Нурмагомедова Абубакара. Увидев это, два бойца команды Хабиба The Eagles MMA Зуйбара Тухугов и Ислам Махачев выскочили на площадку и атаковали Конора.

В результате все участники потасовки могут получить дисквалификации и крупные штрафы. Действующему чемпиону и зачинщику грозит отстранение от боёв UFC на 4-6 месяцев, а также штраф в размере 250 тысяч долларов. О наказании Макгрегора пока ничего не известно. А Зуйбара Тухугов вообще может потерять контракт с организацией.

Вчера сам Нурмагомедов выступил с ультиматумом, в котором сообщил, что если президент UFC Дана Уайт выгонит Тухугова, то и сам Хабиб порвёт все связи с организацией. По словам отца и тренера российского спортсмена, в этом случае промоушен рискует потерять 1,3–2 миллиарда долларов, которые UFC могла бы заработать на следующих трёх поединках непобедимого дагестанца.

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