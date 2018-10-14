Рэпер 50 cent едет в Дагестан, чтобы договориться с Нурмагомедовым о его уходе из UFC

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-14T16:36:33+03:00

Об этом знаменитый исполнитель сообщил на своей странице в Instagram

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Хабиб Нурмагомедов может поменять турнир по боям без правил под эгидой UFC на выступления в лиге Bellator. Предложение о переходе сделал дагестанскому бойцу один из промоутеров Bellator, а в прошлом знаменитый рэп-исполнитель Кертис Джексон, более известный по своему сценическому псевдониму 50 cent. Джексон предложил Нурмагомедову поменять UFC, где его грозятся лишить гонорара и дисквалифицировать, на выступления в другом чемпионате, втором по популярности в смешанных единоборствах.

- Я согласен на предложение Хабиба и отправлюсь в Дагестан, чтобы встретиться с ним и его командой, но не раньше, чем закончу работу над новым сезоном своего телесериала "Власть". Нурмагомедов - новое лицо единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку, - написал Джексон.

Контракт Нурмагомедова с Bellator может составить 2 млн долларов - ровно столько же, сколько он должен был получить за победу над Макрегором, одержанную в ночь на 7 октября. Напомним, из-за драки, которая произошла после боя с участием самого Нурмагомедова и его партнеров по команде, президент UFC Дана Уайт заявил, что комиссия может лишить Хабиба гонорара и дисквалифицировать его. Нурмагомедов в ответ заявил, что не очень-то и держится за сотрудничество с UFC, и поставил ультиматум: если его партнера по команде и бойца Тухугова исключат, то он тоже повесит перчатки на гвоздь.

Конфликтом не преминули воспользоваться промоутеры Bellator, пригласившие Нурмагомедова выступать в новой лиге, где уже выходят на ринг многие именитые бойцы. Например, россиянин Федор Емельяненко, одержавший в ночь на воскресенье победу над американцем Сонненом в полуфинале Гран-при в тяжелом весе.

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