2018-10-16T10:38:53+03:00
Полезное радио - Ставрополь

Инфаркт миокарда: причины возникновения, первые признаки, диагностика и лечение

Как в Ставропольской краевой клинической больнице помогают пациентам с инфарктами
Анна ИВЕРШИНЬ
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Заведующая кардиологическим отделением СККБ, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Ставропольского края Ирина ФаянсЗаведующая кардиологическим отделением СККБ, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Ставропольского края Ирина ФаянсФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инфаркт миокарда: причины возникновения, первые признаки, диагностика и лечение

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