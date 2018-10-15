Инфаркт миокарда: причины возникновения, первые признаки, диагностика и лечение
Как в Ставропольской краевой клинической больнице помогают пациентам с инфарктами
Заведующая кардиологическим отделением СККБ, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Ставропольского края Ирина ФаянсФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инфаркт миокарда: причины возникновения, первые признаки, диагностика и лечение
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