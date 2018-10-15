Нурмагомедов первым ударит по мячу в матче «Анжи» — ЦСКА

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-15T15:53:43+03:00

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Чемпион UFC, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый символический удар по мячу в матче 11 тура между «Анжи» и ЦСКА, который пройдёт в Махачкале.

На своей странице в Instagram об этом сообщил сам Нурмагомедов. Кроме того, спортсмен призвал поддержать обнищавший «Анжи». Он попросил болельщиков клуба придти на «Анжи — Арену» и поболеть за родной клуб в сложнейшем матче против столичного ЦСКА.

— 19 октября в 16:00 увидимся на стадионе. Приходите, будет очень интересно. Да и соперник у нас не простой, московский ЦСКА. Поддержка нужна нашей команде как никогда! — Обратился Хабиб к своим фанатам в Instagram.

В данный момент клуб испытывает серьёзнейшие трудности — долги команды перевалили за 300 миллионов рублей. Не хватает средств даже на покупку билетов на самолёт — только помощь владельца команды Османа Кадиева спасла футболистов от необходимости ехать на следующий матч на автобусе.

Хабиб понимает, что в критической ситуации «Анжи» как никогда нужна помощь фанатов. И чемпион UFC вспомнил трогательную историю своей любви к клубу.

— Помню в 2001 году у меня не было ни гроша в кармане, а я очень хотел поболеть за любимый «Анжи», — вспоминает Нурмагомедов. — 2 раза обошёл стадион Динамо, в попытках как-нибудь пробраться на стадион. В итоге случайно встретил знакомого, его звали Газияв и мы тренировались с ним вместе в одном зале вольной борьбы ШВСМ. Он в старшей группе со сборниками, я с молодыми. И благодаря этой удаче мне удалось попасть на стадион без денег. Правда пришлось стоять 90 минут — сидячих мест не было. Но я был счастлив посмотреть матч любимой команды!

Напомним, что матч 11 тура между ЦСКА и «Анжи» может не состояться. Футболисты обратились к руководству клуба с ультиматумом из-за многомесячных задержек зарплаты. Они попросили выплатить минимум три оклада до 19 октября, иначе они бойкотируют игру.

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