Следствие: Калимат Омарова была задушена

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-15T18:08:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропавшая в Каспийске 8-летняя школьница Калимат Омарова могла быть задушена. Судебно-медицинская экспертиза ещё не завершена, но источники «Комсомолки» рассказали последние подробности расследования убийства восьмилетней школьницы в Каспийске.

Первый вопрос, на который нужно ответить следователям — это причина смерти девочки. Пока результаты судебно-медицинской экспертизы не готовы, информации у правоохранителей немного. Но, всё же, из имеющихся данных можно сделать некоторые выводы, от которых и приходится отталкиваться специалистам.

— Найденное в коллекторе тело почти не имело никаких существенных повреждений. Только изменения из-за долгого нахождения на воздухе и в воде, — рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник в следственном управлении СКР по Республике Дагестан. — Кости девочки не имеют серьёзных, явных повреждений. Исходя из этого, самая вероятная причина смерти Калимат — удушение. Есть альтернативные версии — смерть от удара головой или по голове, или гибель в ДТП. Но это маловероятные альтернативы. Сейчас и до результатов экспертизы мы отталкиваемся от основной версии.

По заявлениям следователей, школьница совершенно точно умерла насильственной смертью. Гибель от нелепой случайности или из-за внезапных проблем со здоровьем практически исключена.

— Мы рассматриваем только версии насильственной смерти, по этому факту возбуждено уголовное дело. Мы конкретно ищем убийцу Калимат Омаровой. Но, к сожалению, пока у седствия есть только гипотезы, которые отрабатываются по максимуму. Явного следа или какой-то достаточно точной информации о его личности пока нет. Вероятнее всего, нужные ответы мы получим вместе с результатами судмедэкспертизы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/671521" frameborder="0"></iframe> Тело Калимат Омаровой нашли в коллекторе.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий развития событий. Основная — похищение девочки из личной неприязни, вражды или ненависти к родителям убитой. Преступники, вероятнее всего, хотели получить солидный выкуп, но, испугавшись огласки, которую приобрело это дело, расправились с девочкой.

Вторая версия — Калимат могла стать жертвой серийного маньяка, действующего на территории Дагестана. Он сумел убедить девочку пойти с собой, после чего изнасиловал и убил. Однако это менее вероятный расклад, ведь, по словам экнтузиастов из отряда Liza Alert, в течение трёх недель искавших девочку, коллектор, в котором нашли тело проверялся несколько раз. Следовательно, версия окажется состоятельной, если маньяк продержал какое-то время школьницу в живых.

Последняя версия — ДТП. Следователи предпалагают, что девочка могла попасть под машину, после чего неизвестный, желая скрыть следы трагедии, забрал тело девочки и спрятал его.

На данный момент ответы на вопросы родителей и жителей Дагестана, пристально следящих за процессом поисков убийцы несчастной девочки, могут ответить только эксперты, исследующие останки Калимат.

Напомним, 8-летняя школьница пропала 29 июля в Каспийске. Она ушла в ближайший магазин, находивщийся буквально под окнами родительского дома, но не вернулась.

Девочку искали всей республикой и за её пределами. Тысячи активистов прочёсывали заброшенные стройки, свалки и другие места в течение трёх недель, но никак не смогли помочь неутешным родителям девочки. К поискам даже подключался Рамзан Кадыров, но и его помощи оказалось недостаточно.

9 сентября тело Калимат было обнаружено в сумке, в одном из коллекторов Каспийска. Девочку не смогли опознать даже родители, которые до конца не верили в смерть любимой дочери. Криминалисты тоже сначала не поверили в в её смерть, но молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что погибшая — ближайшая родственница Омаровых. С этого момента следователи начали поиск убийцы школьницы.