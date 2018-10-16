2018-10-16T11:37:47+03:00
Общество

Хабиб Нурмагомедов хочет получить украинское гражданство и открыть спортивный зал в Полтаве

Об этом сообщил СМИ родственник дагестанского бойца
Михаил ЮЖНЫЙ
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Хабиб Нурмагомедов хочет получить украинское гражданство и открыть спортивный зал в ПолтавеХабиб Нурмагомедов хочет получить украинское гражданство и открыть спортивный зал в Полтаве
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов планировал стать гражданином Украины.

Родственники спортсмена неоднократно подавали документы, однако все время получали отказ в получении украинского гражданства. Об этом в интервью популярному изданию «Спорт-Экспресс» сообщил дядя чемпиона UFC Алекс Нурмагомедов, который сам является гражданином Украины.

- Мы делали все, чтобы Хабиб смог получить гражданство Украины. Мы ценим, любим и уважаем Украину и её народ. Говорят, что родина твоя расположена там, где ты был рожден. Но я полагаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб когда-нибудь выступал в октагоне за Украину, но так и не смогли этого сделать, — заявил Алекс Нурмагомедов в своем интервью СМИ.

По данным дяди спортсмена, после окончания спортивной карьеры Хабиб желает перебраться на Украину. Здесь Нурмагомедов планирует заняться тренерством и основать в украинском городе Полтаве собственный спортивный зал для подготовки бойцов.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов иногда приезжает в гости на Украину проведать близких родственников. Восемь лет назад, во время начала своей спортивной карьеры Хабиб также выступал за один из украинских бойцовских клубов и провёл за него девять профессиональных боев в октагоне.

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