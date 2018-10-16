СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-16T14:01:58+03:00

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Ставропольская акробатка попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ольга Хенри, которая сейчас живе в Америке, смогла установить мировой рекорд по слэклайну - ходьбе по натянутому спортивному канату. Узкую стропу длиной в десять метров она смогла преодолеть за 2 минуты 33,71 секунды. И при этом девушка была в пуантах!

Когда Ольга начала заниматься слэклайном, она и не подозревала, что сможет установить мировой рекорд.

- Я надеюсь, что это не последнее мое достижение. Я очень хочу сделать намного больше в будущем: трюков, уникальных проектов. И просто проверить, на что способны мои тело и ум, - написала Ольга в своем аккаунте в Инстаграм.

Девушка прошлась в пуантах по натянутой стропе. Фото: www.instagram.com/olga.henry

Девушка признается, что ее основные тренировки не связаны с ходьбой по спортивному канату в туфлях на каблуках или в пуантах.

- Я это делаю ради забавы и тем самым бросаю себе дополнительный вызов. Очень хорошо, что именно так я создала что-то новое в слэклайне, - отметила акробатка.

Ольга также пишет, что не расстроится, если кто-то побьет ее рекорд, ведь значит, она смогла смотивировать людей пробовать что-то новое и раздвигать границы слэклайна.