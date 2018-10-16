Кадыров рассказал, как правильно бить Макгрегора

16 Окт. 20:07 2018-10-16T20:12:40+03:00

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Разман Кадыров в своем аккаунте в Инстаграм написал пост, в котором обратился к чеченскому бойцу Зубайру Тухугову. Глава Чечни рассказал, что знал именитого спортсмена еще совсем мальчишкой, когда он часто устраивал драки на полянах недалеко от Центороя. После этого политик коснулся темы дисквалификации Тухугова из-за его драки с Конором Макгрегором.

- Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?! Мы не знали и не ведали что-либо о поединках в далекой Америке. . Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы - твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всём свете клуб "Ахмат", в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне, - утешил спортсмена руководитель Чечни.

После того, как политик пообещал Тухугову теплый прием в чеченском бойцовском клубе, он дал ему совет на будущее - как правильно бить своих соперников:

- И вот ещё что... Я видел какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты ещё раз дашь слово вступится за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах - молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говориться... Как-то так, Зубайр!, - подытожил Рамзан Кадыров.

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