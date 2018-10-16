Кровавое убийство в Берлине: преступник сбросил дерево на чеченских детей

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-16T16:02:23+03:00

Полиция до сих пор не может установить личность и мотивы преступника

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В воскресенье в берлинском районе Мэркишес Фиртель произошло громкое убийство: неизвестный сбросил бревно на игравших внизу чеченских детей. Один из них, восьмилетний Ибрагим А. был убит на месте, его двоюродный брат получил травмы.

По данным немецкого таблоида Build, трагедия произошла около 13:30 в воскресенье. Счастливая семья: родители и пятеро детей гуляли по тротуару рядом с 15-этажным домом. Восьмилетний Ибрагим, единственный сын, попросил маму с папой зайти за своим двоюродным братом. Они обожали вместе кататься на велосипеде Ибрагима. И вот, когда ребята уже взобрались на двухколёсного друга, на мальчика упало огромное бревно. Несчастный получил смертельную травму, его двоюродный брат — травму руки.

По счастливой случайности, машина «Скорой» находилась неподалёку от места происшествия. Помощь прибыла в считанные минуты. Медики до последнего пытались реанимировать ребёнка, но тщетно.

Прибывшая на место происшествия полиция до вечера обыскивала место трагедии. Полицейские уверены, что бревно было выброшено из окна пятнадцатиэтажки. Но, несмотря на все усилия, не смогли даже установить конкретный этаж, откуда был выброшен белёзовый спил.

Местные жители утверждают, что спил уже некоторое время стоял в коридоре дома. На нём часто сидели дети, и никто даже подумать не мог, что он может стать смертельным оружием. В понедельник появилась информация, что дерево могли ради шутки и смеха сбросить двое подростков. Показания жителей дома расходятся, но некоторые утверждают, что ребята играли с ним.

Представители прокуратуры утверждают, что происшествие квалифицировано именно как убийство.

— Мы не рассматриваем версию несчастного случая. Возбуждено уголовное дело именно по статье убийство, — сообщил представитель прокурора Мартин Штельтнер.

Несмотря на все усилия, пока у полиции нет даже подозреваемых. Смогут ли немецкие полицейские раскрыть загадочное убийство и наказать виновных в смерти восьмилетнего ребёнка? «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.