В Дагестане задержаны вымогатели, требовавшие два миллиона рублей с родителей Калимат Омаровой

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-17T10:31:58+03:00

Преступники говорили, что у них якобы есть информация о пропавшей девочке

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Двое жителей Дагестана задержаны за вымогательствол крупной денег у семьи погибшей восьмилетней Калимат Омаровой. Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник в силовых структурах республики, в полицию Каспийска поступило заявление от родных девочки о том, что найдено письмо с требованием крупной суммы денег за информацию о Калимат Омаровой.

- Письмо было найдено брошенным в лифте многоэтажки на улице Дербентской. Неизвестные преступники, обращаясь напрямую к маме Калимат Омаровой, требовали два миллиона рублей за информацию о местонахождении якобы еще живой девочки и ее похитителях, — уточнили в правоохранительных органах Дагестана.

По подозрению в вымогательстве были арестованы житель дагестанского села Леваши (1984 года рождения) и житель Каспийска (1991 года рождения). Выяснилось, что никакой информации о девочке и ее похитителях у них нет. Но и к убийству ребенка задержанныен также не причастны. В содеянном шантаже они сознались. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Вымогательство».

Напомним, восьмилетняя Калимат Омарова пропала 29 июля. 9 сентября в канализационном коллекторе в Каспийске было найдено тело мертвого ребенка. Проведенная эспертиза показала, что останки убитой принадлежат Калимат Омаровой.

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