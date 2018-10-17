СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-17T12:10:37+03:00

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17 октября около четырех часов утра в столице Дагестана обрушилась стена двухэтажного жилого дома. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" собственный источник с места событий, инцидент произошел в Махачкале на улице Ермошкина, 115.

- Ночью рабочие рыли котлован, который расположен прямо у дома, в результате чего фундамент ослаб и стена рухнула. Слава богу, никто из жильцов не пострадал, - рассказал очевидец произошедшего.

По информации республиканского ГУ МЧС, на месте обрушения работали 29 человек на 9 единицах техники. Они разбирали завалы и укрепляли строение, чтобы оно окончательно не рухнуло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/673682" frameborder="0"></iframe> В Махачкале рухнула стена жилого двухэтажного дома.

Сейчас сотрудникам полиции предстоит выяснить, было ли у рабочих разрешение на рытье котлована в непосредственной близости от жилого дома и на столь шумные ночные работы.

Пока неизвестно, что делать владельцам квартир, у которых теперь не хватает одной стены. Несмотря на то, что физически люди не пострадали, они в любом случае лишились недвижимости, которую вряд ли получится восстановить.