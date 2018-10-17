Ставрополь заволокло дымом из-за пожара на свалке в Ростовской области

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-17T16:39:03+03:00

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17 октября жителей Ставрополя напугал непонятный смог, который появился в городе во второй половине дня. Задымление отмечали и селах Надежда, Старомарьевка, Донское, Московское, Дивное и городе Изобильном. За разъяснением ситуации мы обратились в краевой Гидрометцентр.

- Смог над столицей региона появился из-за за задымления в Ставропольском крае, предположительно в результате возгораний в северных и северо-восточных сопредельных территориях. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по замерам за последние 15 часов не отмечается. Мы будем следить за ситуацией и своевременно производить замеры, - рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" заместитель начальника по гидрообеспечению края Наталья Клименко.

Ставрополь заволокло дымом 00:00 00:00

Вполне вероятно, что Ставрополь заволокло дымом из-за крупного пожара в Ростовской области. Недалеко от Таганрога вспыхнул полигон твердых бытовых отходов и его не могут потушить уже второй день.

Свалку не могут потушить второй день. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

На данный момент ставропольцам нечего бояться смога, так как никакой опасности он не несет. Неизвестно, как измениться ситуация, если пожары вспыхнут сильнее. А ведь это вполне возможно, ведь синоптики обещают хорошую погоду и довольно сильный ветер. В ближайшее время осадки не ожидаются, вечер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до отметки в 23 градуса.