Рамзан Кадыров освободил российского бизнесмена в Абхазии

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-17T16:52:38+03:00

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Рамзан Кадыров сообщил об освобождении российского бизнесмена, акционера Кировского завода, главу холдинга «Полиграфооформление», миллионера Максима Яковлева, похищенного 20 июня группой вооружённых людей на территории Абхазии. По информации пресс-службы прокуратуры республики, злоумышленники требовали выкуп в 200 миллионов рублей.

— Мы периодически слышим и читаем о каких-то «лихих девяностых». Однако, методы того времени периодически берутся на вооружение отдельными яркими потомками этой эпохи, — написал Кадыров в Telegram. — Летом этого года ко мне обратились родственники питерского бизнесмена Максима Яковлева. Он оказался в заложниках в Абхазии. Ясно, что похитили не с целью организации отдыха на одном из бывших курортов.

По словам главы Чеченской Республики, он с пониманием отнёсся к просьбе людей, попавших в беду и поручил своему советнику, депутату Госдумы Адаму Делимханову «принять все возможные меры».

Максим ЯковлевФото: Социальные сети

— Это был трудный процесс, но важен результат. Теперь Максим Яковлев на свободе. Я искренне благодарю Адама Султановича за успешное решение проблемы, желаю скорейшей психологической и физической реабилитации пострадавшему. Таких неприятных историй в России и дружественных нам странах не должно быть, — подчеркнул Кадыров.

Напомним, Максим Яковлев был похищен в гостинице города Новый Афон, в Абхазии. Трое людей в масках и с оружием проникли на территорию элитного отеля, скрутили охрану, бизнесмена связали и увезли в неизвестном направлении.

Через некоторое время с полицией связалась жена похищенного и сообщила, что получила письмо от Яковлева. В нём он умолял родственников выслать похитителям 200 миллионов рублей.

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