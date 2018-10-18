2018-10-18T10:38:19+03:00
Происшествия

Появилось видео страшного пожара в сельской школе Дагестана

Здание выгорело практически полностью [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Школа была уничтожена огнем. Фото: соцсетиШкола была уничтожена огнем. Фото: соцсети
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В девятом часу вечера в сельской школе дагестанского села Мокок вспыхнуло пламя. Пожар в считанные минуты охватил все здание. Несмотря на то, что спасатели экстренно прибыли на место происшествия в Цунтинский район, здание выгорело практически полностью - 920 квадратных метров оказались в огне.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском ГУ МЧС, спасатели смогли потушить пожар только спустя несколько часов. Пламя было ликвидировано лишь в два часа ночи. В результате инцидента никто из местных жителей и представителей экстренных служб не пострадал.

Что стало причиной пожара станет понятно лишь через несколько дней, когда будет готово экспертное заключение.

Напомним, жители села Мокок уже привыкли к серьезным пожарам. В августе 2016 года пламя уничтожило здесь множество построек. Властям даже пришлось вводить режим ЧС: общая площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Из горящего населенного пункта было эвакуировано более 350 человек.

В тот год без крова остались более 20 семей. Еще 83 дома оказались существенно повреждены. Примечательно, что погорельцы были временно размещены именно в этой сельской школе, которая сгорела прошлой ночью.

Пожар в школе в Дагестане.

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