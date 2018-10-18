СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-18T11:15:58+03:00

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"Синтоловый качок" помирился со своей невестой Олесей Малибу. О примирении парочки рассказал сам пятигорский фрик в социальных сетях:

- Олеся Малибу согласилась со мной снова встречаться. Она предлагает сыграть официальную свадьбу. Что вы думаете по этому поводу?, - написал Кирилл Терешин.

Подписчики "рук-базук" не поддержали парня. Они уверены, что Олесе нужны от него лишь дорогостоящие подарки и дополнительный пиар. Комментаторы в социальных сетях считают возлюбленную "синтолового качка" слишком искусственной и рекомендуют не возобновлять с ней отношения.

Впрочем, Олеся Малибу сама подогрела подобные разговоры, запросив у Терешина дорогостоящие подарки:

- "Базука", мой хороший, я принимаю твое предложение, но хочу, чтобы ты проявил себя как настоящий мужчина. А для этого подари мне сережки с бриллиантами на мои прекрасные ушки и заработай уже денег мне на татуировки. И по твоим поступкам будет понятно, захочу я дальше продолжать отношения или нет, - записала видеообращение экс-участница реалити-шоу "Дом-2".

Несмотря на то, что подписчикам не понравилось поведение Олеси Малибу, Кирилл "руки-базуки" Терешин все равно пообещал в ближайшее время приехать к ней в Москву и вернуть их отношения на прежний уровень.

Напомним, Кирилл и Олеся начали встречаться в августе нынешнего года. Они довольно быстро запланировали свадьбу и даже рассказывали, что планируют венчаться в церкви. Парочка откровенно рассказывала о своей сексуальной жизни, а вернее, про ее отсутствии. Дело в том, что экс-участница реалити-шоу "Дом-2", решила не ложиться в постель с Терешиным до ЗАГСа.

Вот только возлюбленные так и не расписались. Олеся бросила жениха из-за того, что тот заглядывался на других девушек и позволял себе оскорбительные высказывания о невесте.

Теперь парочка может вновь воссоединиться. Вот только многие подписчики уверены - Кирилл и Олеся вместе только ради хайпа и никаких отношений у них никогда не было.

o.malibu "Синтоловый качок" помирился со своей невестой Олесей Малибу

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