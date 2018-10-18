Дороги на Ставрополье - в десятке лучших в России!

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-18T17:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

21 октября наша страна отмечает День работников дорожного хозяйства. Это праздник тех, кто строит автомобильные дороги и мосты, круглый год обеспечивает их содержание и эксплуатацию. Это праздник строителей, инженеров, проектировщиков, ремонтников, обслуживающего персонала.

Без транспортных артерий немыслимо существование и развитие инфраструктуры и экономики любого региона. Несмотря на новые технологии, оборудование и материалы, труд дорожников по-прежнему остается нелегким: ведь им приходится работать и в зной, и в мороз, нередко круглые сутки. Только неустанный труд, профессионализм, ответственность, с которой работники дорожной отрасли подходят к своему делу, приводят к хорошим результатам и новым трудовым победам.

Лидеры в СКФО

В этот день принято благодарить дорожников за безопасные дороги, за хорошую и качественную работу. С профессиональным праздником поздравляет коллег министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений ШТЕПА:

Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений ШтепаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- От всей души поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства!

Ставрополье расположено в самом центре Предкавказья, между Черным и Каспийским морями, что способствует развитию региональных, межрегиональных и международных связей. Наш край граничит с восемью субъектами России. И именно дороги (общая протяженность - 20 тысяч 307,23 км), надежные и безопасные, которые связывают в единое целое города и села края, помогают также налаживать эффективные хозяйственные связи с соседними регионами.

Ставрополье - это еще и территория гостеприимства, к нам едут на отдых и по делам со всех уголков России. И первые впечатления у наших гостей о крае складываются под влиянием увиденного на наших автомагистралях. И здесь нам есть чем гордиться - дороги Ставрополья входят в десятку лучших в стране и находятся на первом месте в Северо-Кавказском федеральном округе! А это заслуга огромного числа людей - работников дорожного хозяйства края, настоящих мастеров, знатоков своего дела.

Но останавливаться на достигнутом ставропольские дорожники не собираются. Край постоянно совершенствуется и адаптируется к все более возрастающим современным нагрузкам и интенсивности движения. Министерство дорожного хозяйства нацелено привести в ближайшее время в нормативное состояние еще большее количество региональных и муниципальных автодорог. Поэтому впереди запланирован большой объем работ. На ремонт и содержание, строительство и реконструкцию региональных автодорог в 2019 году ведомство планирует направить более 5 миллиардов рублей. Это значит, что дорожникам региона еще есть над чем работать и куда стремиться.

Ставропольские дорожники активно используют современные технологии, которые позволяют существенно повысить качество дорожного строительства, что отражается на долговечности и увеличении межремонтных сроков.

Впереди еще много работы. Но уверен, наши дорожники, многие из которых, без преувеличения, являются профессионалами с большой буквы, будут и впредь работать на благо края и его жителей.

Искренне желаю вам всем, дорогие коллеги, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, а нашему родному Ставрополью - процветания!

Присоединяемся к поздравлениям, желаем всем работникам дорожного хозяйства успехов в труде, личного благополучия, здоровья и счастья. И рассказываем о тех, благодаря кому дороги Ставрополья считаются одними из лучших в России.

Четырежды победители

Одним из наиболее стабильных и крепких предприятий края является ГУП СК «Буденновское МДРСУ». Оно ведет свою деятельность с 1947 года, являясь одним из старейших предприятий в дорожной отрасли.

Сегодня ГУП СК «Буденновское МДРСУ» - единственное предприятие на Юге России, которое является победителем конкурса «Дороги России» в 2009, 2010, 2011, 2012 годах.

- Такое признание дорогого стоит, а завоевано оно напряженным каждодневным трудом 360 человек. И результаты этого труда ощущаем все мы, передвигаясь по региональным дорогам восточных районов края, и не только, - считает врио директора Александр Манин.

Предприятие крепко стоит на ногах, имея мощную производственную базу: шесть асфальтобетонных заводов, установку по приготовлению битумной эмульсии, завод минерального порошка, автозаправочную станцию. Кстати, более 50% минерального порошка, применяемого дорожниками Ставропольского края, выпускается именно здесь.

Большое внимание предприятие уделяет вопросам повышения качества дорожно-строительных работ. Имеется собственная аттестованная строительная лаборатория, которая контролирует весь строительный процесс, начиная с входного контроля поступающих материалов, до выпуска готовой продукции, а также выполнение дорожных ремонтно-строительных работ на объектах.

Самыми масштабными и значимыми объектами строительства управления стали строительство автодороги «Стародубское - Плаксейка - Преображенское» и строительство обхода Буденновска на автодороге федерального значения «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды». Этот маршрут имеет огромное значение для создания благоприятных экологических условий в Буденновском районе.

Предприятие уделяет огромное внимание экологическим вопросам: как охране атмосферного воздуха, так и обращению с опасными отходами. Проводится ежегодное лабораторно-аналитическое обеспечение контроля в области охраны окружающей среды, производится оплата за негативное воздействие на природу. Например, при эксплуатации АБЗ и выпуске битумосодержащих материалов для дорожного производства применяется новейшая технология трехступенчатой очистки выбросов, которая включает водяную очистку, поглощающую частицы тяжелых металлов.

Помимо работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодороги общего пользования, коллектив активно принимает участие в оказании помощи в благоустройстве населенных пунктов района.

Для обеспечения контроля качества в 2004 году предприятие приобрело передвижную стационарную лабораторию, позволяющую в любых условиях определять качество поступающей продукции и выполненных работ.

В ГУП СК «Буденновское МДРСУ» внедряются новые технологии производства, которые гарантируют высокую устойчивость к переменным деформациям, к воздействиям транспортного движения и климатическим условиям, все, что обеспечивает увеличение долговечности и эксплуатации покрытия в 2 - 3 раза. Кстати, «Буденновское МДРСУ» первым на территории Ставрополья освоило выпуск и технологию производства щебеночно-мастичного асфальтобетона. В последние годы все крупные объекты ремонта и капремонта на автомагистралях регионального и федерального значения проектируются с учетом применения ЩМА.

Коллектив взял за правило выполнение работ всегда качественно и в срок. Подтверждением тому - многочисленные положительные отзывы, благодарности как надежного партнера.

На Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» управление трижды награждалось дипломами I, II, III степени «За лучшее содержание автомобильных дорог», «За содержание, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог». Имеет дипломы «Лучшее предприятие дорожной отрасли Ставропольского края», «За лучшее содержание производственной базы», диплом II степени в категории «Лучшая подрядная организация России». Также предприятие награждено дипломом лауреата и золотой медалью «Европейское качество» Международной академии качества и маркетинга.

Руководство предприятия бережно относится к своим специалистам. Так, все работники имеют возможность отдохнуть летом на Черном море и получают материальную помощь при необходимости. Работники ценят это. Как результат: здесь трудятся целыми семьями, а дорожные профессии становятся наследственными. На предприятии работают более 10 семейных династий, десять работников награждены знаком «Почетный дорожник России».

Ставропольские дороги - в десятке самых лучших в странеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дорожном хозяйстве края работают настоящие профессионалыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Лучшая награда - благодарность за проделанную работу»

Минераловодское дорожное ремонтно-строительное управление было образовано в 1980 году на базе ПДУ-2537. В 2008-м было реорганизовано путем присоединения ДРСУ еще двух районов, Георгиевского и Предгорного.

Сегодня основная деятельность ГУП СК «Минераловодское ДРСУ» - ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в регионе Кавминвод (Минераловодский, Георгиевский и Предгорный районы) общей протяженностью в 431 км.

- У нас в каждом районе есть объекты, благодаря которым ситуация на автомобильных дорогах улучшилась, - говорит руководитель предприятия Сергей Аванян. - В Минераловодском районе за три года была решена проблема транзитного транспорта в селе Розовка, завершен ремонт объездной, подъездной дороги и дороги по самому селу. Жители горячо благодарили работников предприятия за проделанную работу. В Предгорном районе полностью приведена в нормативное состояние автомобильная дорога «Ессентуки - Бекешевская - Суворовская» протяженностью 54 км. Надеемся, что в следующем году в таком же «стиле» отработаем маршрут автомагистрали «Пятигорск - Георгиевск» в Предгорном и Георгиевском районах. Продолжится ремонт одной из основных артерий региона «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды».

На данный момент предприятие оснащено всей необходимой техникой для выполнения работ по ремонту и строительству дорог. В 2011 году был модернизирован асфальтобетонный завод, что позволяет выпускать щебеночно-мастичный асфальтобетон высокого качества, имеется современный асфальтоукладчик Vogele, фреза Wirtgen, семь автогрейдеров, 17 катков, три бульдозера, 22 комбинированные машины. Такая база позволяет брать на себя ответственные задачи и с честью выполнять их.

Но работу по техническому перевооружению, как считает руководство ГУП СК «Минераловодское ДРСУ», необходимо продолжать. Прогресс не стоит на месте, а предприятие нацелено на долгую и продуктивную деятельность.

Но главная гордость предприятия - «штучные» специалисты разного профиля: машинисты асфальтоукладчика - Павел Мартыненко, Валерик Мурадов, Андрей Куликов;

машинисты автогрейдера Сергей Ткаченко, Виктор Воблов; механизаторы Виктор Мироненко, Василий Баранов; водители Валерий Ярцев, Александр Ржевский, Василий Сологубов.

- Этот список можно продолжать до бесконечности, так как основной костяк предприятия трудится более 15 лет, - отмечает Сергей Аванян. - Всем работникам дорожной отрасли в этот день желаем крепкого здоровья и благополучия во всех начинаниях!

Строить и ремонтировать дороги в Крыму доверили ставропольцам

Ставропольское ООО «СМДС ПМК» ведет отсчет своей деятельности с 1969 года. Предприятие строит и ремонтирует автомобильные дороги, производит крупнозернистый и мелкозернистый асфальтобетон и товарный бетон, причем за качеством следит собственная сертифицированная лаборатория. Есть и собственный железнодорожный путь.

В коллективе собрались опытные специалисты и инженерно-технические работники, которые выполняют более 50 видов работ.

Что немаловажно, на предприятии - 2 завода по производству асфальтобетона, один из них швейцарско-немецкий «JUSTBLACK 120» производительностью более 120 тонн в час. При необходимости он сможет выпускать более 2000 тонн асфальтобетона в сутки. Помимо этого, в распоряжении ООО «СМДС ПМК» - более 200 единиц дорожно-строительной техники ведущих европейских производителей.

Таким образом, предприятие располагает всеми необходимыми ресурсами и производственными площадками для выполнения в кратчайшие сроки большого объема работ по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог, благоустройству территории.

Показателем ответственности и качества выполняемых работ стал контракт в 2016 году с ГУП РК «КРЫМАВТОДОР» по строительству и ремонту дорог в Крыму.

Из года в год перед коллективом ООО «СМДС ПМК» ставят непростые и глобальные задачи: Ставрополью нужны дороги, и они должны быть безопасными, долговечными и качественными.

- Мы эти задачи выполняем, - говорит руководитель общества с ограниченной ответственностью «СМДС ПМК» Сергей Соловьев.

В компании трудятся порядка 300 человек, а территории, на которых работает предприятие, это в основном западные районы края: Изобильненский, Новоалександровский, Шпаковский и город Ставрополь.

Рассказывать о достижениях предприятия, как считает руководитель, нужно только на примерах. Так, буквально в начале октября в Изобильном состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового путепровода. До его появления проезд транспорта из одной части города в другую, в том числе транзитного, в северные районы края обеспечивал единственный железнодорожный переезд. В период уборочных работ увеличение грузопотока автомобилей ежегодно приводило к образованию транспортных заторов на этом участке. Но теперь ситуация кардинально изменится. Новый путепровод длиной 1734 метра связал между собой разделенные железнодорожными путями части города и разгрузит транспортные потоки.

Принимать этот объект вместе с комиссией приехал лично губернатор края Владимир Владимиров.

- Этого события мы ждали несколько лет. Все это время нам приходилось терпеть трудности, преодолевая проблемный участок дороги. Я и сам стоял здесь в пробках и хорошо понимаю, как важно было решить эту проблему. И вот, наконец, мы открываем современный, удобный и безопасный путепровод. Спасибо подрядчикам, выполнившим эту работу. Пусть таких праздничных поводов будет как можно больше, и мы постепенно будем менять жизнь к лучшему, развивая наши города, наш край и нашу страну, - сказал на открытии объекта глава Ставрополья.

Как отмечают в СМДС ПМК, это был своеобразный подарок Ставрополью ко Дню края.

- А праздник для нас - это любая хорошо выполненная работа, - отмечает руководитель. - Сотрудникам и коллегам желаем, чтобы они всегда осознавали, что наша работа востребована и очень нужна, что мы делаем хорошее дело для развития не только путей сообщения, но и в целом для экономики края.

Кстати, в 2017 году в рамках празднования 55-летия Октябрьского района города Ставрополя состоялась торжественная церемония открытия обновленной Доски почета, на которую были занесены имена выдающихся жителей и названия трудовых коллективов. Среди них - руководитель общества с ограниченной ответственностью «СМДС ПМК» Сергей Соловьев.

Качество автомагистралей края оценили по достоинству и местные автомобилисты, и приезжиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отвечаем качеством

Дорожно-строительное управление № 1 (ДСУ-1) было создано в 1969 году в селе Шпаковское (ныне Михайловск). Тогда оно обслуживало 5 районов Ставрополья.

Становление и развитие ГУП ДЭСУ-2 тридцать с лишним лет связаны с именем Владимира Ивановича Демидова, который бессменно руководил предприятием с августа 1971 года по май 2003-го. Заслуженный строитель РСФСР, Почетный дорожник России неоднократно был отмечен правительственными наградами. Оценивая его вклад в развитие отрасли, в июле 2003 года ГУП СК ДЭСУ-2 было присвоено его имя.

Все эти годы основной деятельностью предприятия были строительство и реконструкция автомобильных дорог, производство и реализация дорожно-строительных материалов, автоперевозки.

На предприятии считают, что лучшая характеристика их работы - отменное качество дорог, над которыми они работали. А об этой деятельности «расскажут» зна-чимые объекты. Так, немаловажным для Ставрополья стал путь обхода города Новоалександровска протяженностью 12 км, построенный в 2013 году. Он разгрузил город от непрерывного транзитного транспорта.

В 2015 году было завершено строительство 12 км автодороги п. Штурм - п. Дружба, которая связала два района края - Новоалександровский и Красногвардейский.

В 2016 году была проведена реконструкция автотрассы Новоалександровск - Григорополисская - Армавир протяженностью 12 км, а также отремонтированы авто-мобильные дороги Шпаковского, Изобильненского, Красногвардейского, Труновского, Грачевского районов (60 км).

В 2017 году ГУП СК ДЭСУ-2 им. В. И. Демидова восстановили 11 км участка дороги Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская. Причем реконструкция автодороги выполнялась с применением нового способа восстановления асфальтобетонных покрытий методом холодного ресайклинга с добавлением цемента. Этот ме-тод примечателен тем, что позволяет использовать старое покрытие в качестве дорожного основания, с добавлением щебня и цемента, что значительно улучшает прочность полотна.

Не менее значимыми объектами для Ставрополья стали сданные в 2017 году отремонтированные дороги Шпаковского, Изобильненского, Красногвардейского, Кочубеевского, Труновского, Александровского, Грачевского, Буденновского и Благодарненского районов - всего 110 км.

За 9 месяцев нынешнего года обновлено еще 127 км автодорог в 12 районах Ставрополья. То, что предприятие берется за такие сложные и ответственные участки, обязывает ко многому. Это и хорошо оснащенная материально-техническая база (в нее входит база в городе Михайловске с самым современным оборудованием, асфальтобетонный завод на базе асфальтосмесителя «Тельтомат», работающий на природном газе; склады для хранения инертных материалов с подземной галереей, весовым хозяйством, производственной лабораторией и пескобазой).

Предприятие обеспечено всей необходимой современной импортной дорожной техникой (68 единиц), которая позволяет внедрять новые технологи. Благодаря этому ДЭСУ-2 им. В. И. Демидова освоило производство нового вида асфальтобетона - щебеночно-мастичного (ЩМА-15) и успешно применяет его при ремонтах верхних слоев покрытий дорожных одежд, что значительно оптимизирует затраты, уменьшает сроки и повышает качество выполняемых работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Как считают на предприятии, все вышеперечисленное вкупе с высоким профессионализмом работников предприятия делает успешным любой проект. Поэтому повышению квалификации ежегодно уделяется большое внимание. 22 специалиста инженерно- технической службы уже прошли повышение квалификации по курсу «Автомобильные дороги и аэродромы».

Специфика дорожных работ состоит в том, что на удаленных объектах постоянно приходится работать вахтовым методом. В вахтовых поселках работают гостиницы, столовые, жилые помещения оборудованы кондиционерами, холодильниками.

Сегодня на предприятии работают 260 человек, высококлассных специалистов, труд которых ценят и поощряют в течение всего года. Так, работающих постоянно стимулируют премиями и надбавками, а ушедшим на заслуженный отдых пенсионерам стабильно к праздникам 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая, профессиональный праздник работников дорожного хозяйства выплачивается денежное вознаграждение.

Особая каста

Наша жизнь представляет собой бесконечную череду непрерывного движения. Утром мы едем на работу, вечером возвращаемся домой, заезжаем в магазины. По выходным отправляемся за город или на дачу. Но это движение было бы невозможным или весьма затрудненным, если бы ежедневно не прокладывались километры новых дорог и не ремонтировалось старое дорожное полотно. Вся эта нелегкая, но не заметная порой для других людей работа - забота работников дорожных служб. Такова эта профессия: появляться там, где есть проблемы, чтобы без проблем для других людей исправить это.

Дорожников действительно можно отнести к совершенно особой касте - ведь им приходится работать и днем и ночью, при любой погоде, в дождь и в холод, в мороз и в жару, при любых полевых условиях. Работникам этой профессии необходимы физическая сила, выносливость, крепкое здоровье и стрессоустойчивость. Дорожник - профессия разноплановая.

Здесь трудятся не только рабочие, но и проектировщики, инженеры, сметчики, работники других производственных сфер. Все они скоро будут отмечать День работников дорожного хозяйства.

Общество с ограниченной ответственностью «Блеск» в течение 20 лет занимается строительством и ремонтом зданий и сооружений, автодорог, технологических площадок; выпуском строительных материалов и изделий с использованием экологически чистых материалов с обеспечением проектных прочностных и качественных характеристик.

Одной из важнейших строек для предприятия была реконструкция проспекта Кулакова - одна из главных транспортных артерий краевого центра. Ведь в таком видном месте работа должна быть выполнена не только быстро и качественно, но и красиво.

ООО «Блеск» располагает новейшим асфальтобетонным заводом мощностью 250 тонн в час, современной техникой марок VOLVO, HAMM, позволяющей укладывать единовременно асфальт шириной до 9 метров.

В этом году в Невинномысске были намечены планы по ремонту дворовых и общественных территорий, а также восьми дорог. На трех улицах (Чайковского, Степана Разина, Революционная) уложено новое асфальтовое полотно, вскоре там начнут наносить разметку. Новые бордюры, тротуары и асфальт укладываются на улицах Приборостроительная, Апанасенко, Новая, переулок Крымский тоже избавляется от старых ям и разбитого асфальта.

В 2018 году ООО «Блеск» выполнило работы по ремонту участков дорог в Кочубеевском, Изобильненском, Новоалександровском, Шпаковском муниципальных образованиях и в Михайловске. Этим тяжелым трудом занимаются люди совершенно отдельной профессии - работники дорожного хозяйства или, как их обычно называют в повседневной жизни, дорожники.

Строители автомобильных дорог, главным образом, имеют дело со специализированной техникой, а значит, у них должны быть хорошие знания и в этой области. Особое внимание хочется уделить «штучным специалистам», к которым можно отнести машинистов асфальтоукладчиков, машинистов - автогрейдера, фрезы, экскаваторов, автобетоносмесителя и операторов АБЗ.

ООО «Блеск» неизменно стремится качественно и в срок выполнять все принятые на себя обязательства. «Конек» предприятия - честность, надежность, профессионализм и максимальная практичность. Не случайно предприятие носит такое название: «Блеск» - это хорошо и в срок выполненная работа.

Конечно же, предприятие, где трудятся такие профессионалы, в эти дни поздравляет всех своих коллег с праздником! Пусть у каждого работника дорожного хозяйства жизненный путь будет ровным и гладким, без препятствий и происшествий.

Пусть все дороги ведут к вершинам профессионализма, достижениям, победам и даже славе. Желаем всем, чтобы ямы на дорогах появлялись реже, работы было меньше, а зарплата при этом не переставала расти. Удачи в личной жизни и бесконечного здоровья!

Технологии на службе качества и безопасности

В 2018 году ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог» отмечает свое 13-летие. Это одно из крупнейших и наиболее технически оснащенных дорожных предприятий региона. Сегодня предприятие выполняет функции заказчика-застройщика всей дорожной отрасли края.

- Основным направлением нашей работы является контроль за качеством ремонтных и строительных работ, приемка и ввод в эксплуатацию готовых объектов в соответствии со всеми стандартами, - рассказывает и. о. генерального ди ректора Виктор Криковцов. - Первоочередное внимание уделяется работе нашей строительной лаборатории, которая проводит постоянный контроль качества дорожно-строительных материалов на всех объектах, выполняемых подрядными организациями края. А необходимость в этом есть - при непосредственном нашем участии построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 800 км автомобильных дорог.

Кроме того, специалисты вплотную занимаются диагностикой и паспортизацией региональных и муниципальных автотрасс. Для этого на базе передвижной дорожной лаборатории был приобретен суперсовременный измерительный комплекс. Наиболее крупными объектами сегодня являются реконструкция участков автомобильных дорог Ростов - Ставрополь; Новоалександровск - Горьковский; Георгиевск - Новопавловск, реконструкция моста через реку Егорлык, автотрассы Ростов-на-Дону; капремонт путепровода через железную дорогу на участке Георгиевск - Новопавловск.

В ближайших планах - своевременно и качественно завершить работы по электроосвещению на участках дорог в селе Донское, Новоалександровске, хуторах Краснодарском, Фельдмаршальском, Грушевом, а также капремонт участка автотрассы Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское и реконструкция участка Зеленокумск - Соломенское - Степное.

Техническая оснащенность ГУП СК «ДСАД» позволяет заниматься и научной деятельностью. Ее специалисты не только изучают и работают над применением новых технологий на экспериментальных участках автомобильных дорог, но и разрабатывают собственные рецепты составов и типов асфальтобетонных смесей для дорог с разной степенью загруженности. Кроме того, предприятие занимается проектированием автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, со всем комплексом проектно-изыскательских работ.

Держать высокую марку качества Дирекции строящихся автомобильных дорог позволяет современная техника. Имеется абсолютно все, что требуется, причем машины и оборудование от фирм известных мировых брендов. Предприятие способно выполнять абсолютно все работы своими силами, не прибегая к посторонней помощи.

За высокие показатели и добросовестное отношение работники ГУП СК «ДСАД» в 2018 году были награждены Почетными грамотами губернатора Ставрополья и краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Мастерство, опыт и модернизация

Одно из крупнейших и старейших предприятий - «Кировское межрайонное дорожно-ремонтно-строительное управление» - расположено на востоке края. Оно обслуживает четыре района: Кировский, Курский, Степновский и Советский - это почти 790 км автодорог общего пользования регионального значения.

По словам директора МДРСУ Василия Курилова, на протяжении нескольких последних лет на предприятии происходит масштабная модернизация, направленная на внедрение новейших достижений. Выполнять поставленные задачи организации помогает мощная производственная база: два асфальтобетонных завода, которые сегодня выпускают современную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь с добавками «Виатоп», «Афтисотдор». Дорожное покрытие, выполненное с использованием этого материала, позволяет увеличить срок службы дороги практически вдвое. Это одна из самых современных разработок, по сути, дорожное полотно нового поколения, которое обладает большей плотностью, износоустойчивостью, а также безопасностью: за счет шероховатости обеспечивается более плотное сцепление автомобильных шин с дорогой. Помимо этого, на предприятии имеются пескобаза, битумохранилища, окислительная установка, аттестованная строительная лаборатория, подсобные производства, ремонтно-механические мастерские, гаражи, более 100 единиц современной автомобильной и специальной техники, что все вместе позволяет выигрывать самые важные тендеры на строительство и ремонт краевых дорог и выполнять социально важные задачи строго в срок и с неизменно высоким качеством.

К таким объектам можно отнести выполненные «Кировским МДРСУ» работы по строительству автодороги село Богдановка - хутор Сунжевский Степновского района (4,5 км); реконструкцию автодороги Иргаклы - Абрам-Тюбе - граница Ставрополья (около 6 км); ремонт дороги Георгиевск - Новопавловск в границах края (2 км); ремонт дороги Новопавловск - Курская - Моздок в границах края (более 4 км). Предприятие успешно восстановило участок дороги Георгиевск - Новопавловск, капитально отремонтировало участок дороги Курская - Новотаврический в Курском районе.

Каждый этап работ - от проекта до окончательной укладки дорожного полотна - в «Кировском МДРСУ» строго контролируется. Поэтому неудивительно, что в организации, которая является признанным лидером в своей сфере, работают отличные специалисты. Труд лучших ежегодно отмечается наградами. Это и ветераны производства, имеющие огромный опыт и колоссальные знания, и молодые специалисты, приносящие с собой новые современные идеи. Вместе они составляют уникальный коллектив, способный не просто справляться с поставленными задачами, но и двигать развитие всей дорожной отрасли вперед. Тем более приятно работникам и руководству предприятия, что ежегодно этот труд и умения отмечаются почетными грамотами министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

От булыжника до асфальта нового поколения

Одно из крупнейших предприятий дорожного хозяйства Ставрополя, да еще и с 90-летней историей - ОАО «СУДР». За эти годы организация построила тысячи километров дорог и тротуаров, а главное - создала действующую транспортную инфраструктуру всего краевого центра. Как вспоминают на предприятии, в далеком 1928 году работы по возведению дорог и мостов проводились вручную. Булыжным камнем мостили центр дороги, а обочины - колотым. Лишь в 1933 году начали производить асфальтобетонную смесь, да и ту укладывали только на тротуарах. Приготовление асфальтобетона было таким медленным, что улица строилась годами. В 1934 году по улицам Ставрополя - проспектам Карла Маркса и Октябрьской революции - прошел первый каток.

Шло время, предприятие развивалось, менялись его название и форма собственности, но неизменным оставалось одно - работа (благоустройство города, качественное строительство, реконструкция и ремонт дорог). За 90 лет силами предприятия благоустроено и построено большинство улиц, площадей и придомовых территорий краевого центра. Это и площадь Ленина, и «Вечный огонь», и мемориальный комплекс «Холодный родник», и благоустройство памятника легендарному казачьему атаману Матвею Платову, и проспект Российский - одна из новых и молодых улиц города.

Сегодня ОАО «СУДР» - самое крупное предприятие дорожного хозяйства Ставрополя и одно из самых крупных передовых подрядчиков. Это было бы невозможно без каждого из 117 профессионалов, которые работают на предприятии. Предприятие имеет собственный профсоюз, оказывающий поддержку участникам ВОВ, детям-инвалидам, пожилым людям. Работники регулярно поощряются за хороший труд.

Кстати, руководитель организации - Фарман Мирзаев вот уже на протяжении 36 лет работает в системе дорожного хозяйства города и 26 лет является директором ОАО «СУДР». Именно он впервые на Ставрополье применил немецкую технологию удаления старых слоев асфальта с помощью фрез и применил геосинтетические материалы при ремонте дорожного покрытия. Его единомышленником долгие годы является директор по производству в ОАО «СУДР» Александр Арзиманов, который вырос на предприятии с должности мастера (1986 год) до главного инженера и директора производства (2004 год).

Каждый год руководители ОАО «СУДР» стараются модернизировать оборудование, чтобы выполнять большие объемы с лучшим качеством. В лизинг приобрели дорогостоящие асфальтоукладчик Vogel, тандемный каток НАMM. Сейчас строительный участок с механизированным парком укомплектован более 60 единицами автотранспорта и спецтехники. Спецуправление дорожных работ имеет собственный асфальтобетонный завод, битумохранилище и современную лабораторию, которая ведет контроль как за поступающими строительными материалами, так и за качеством выпускаемых асфальтобетонных смесей.

«СУДР» - это качество и высокая оперативность ремонтно-строительных дорожных работ.