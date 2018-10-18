10-летнему убийце чеченского мальчика в Берлине объявили кровную месть

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-18T13:09:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье всю Германию потрясло громкое убийство в чеченском квартале Берлина. Неизвестный с одного из верхних балконов 15-этажного дома сбросил бревно на толпу гуляющих детей. 8-летний Ибрагим из Чечни, катавшийся на велосипеде вместе с двоюродным братом, скончался на месте от сокрушительного удара. В среду полиции удалось выяснить, что его убийцей стал 10-летний школьник, чья личность скрывается.

Как сообщает немецкий таблоид Bild, ссылаясь на пресс-службу полиции и помощника прокурора, правоохранители долго и кропотливо искали преступника. Трагедия произошла в воскресенье, около 13:30 по местному времени, но криминалисты работали на месте происшествия до поздней ночи. Дом был оцеплен, с каждого балкона в доме снимались все возможные образцы ДНК, просматривались записи видеокамер.

В результате полицейским удалось установить личность убийцы. Им оказался 10-летний Мальчик. Его задержали в школе и привели в участок, чтобы сделать анализ ДНК. Позже он признался в содеянном.

Оказалось, что у подростка была своя интересная игра — он любил бросать тяжести с большой высоты. Не видя в этом ничего предосудительного, в день трагедии он притащил на балкон 15-этажного здания тяжёлое бревно, 50 сантиметров в длину и 35 в диаметре. И сбросил вниз.

Ибрагима похоронят в ЧечнеФото: Социальные сети

Полицейские уверены, что мальчишка не мог видеть свою жертву из-за высоких ограждений балкона. Он просто бросил бревно наобум, а Ибрагим стал жертвой трагического стечения обстоятельств.

По немецким законам, юному убийце ничего не грозит. К уголовной ответственности могут привлекаться подростки, достигшие 14-летнего возраста. Самым суровым наказанием может стать лишение его отца и матери родительских прав.

Однако семья пострадавшего не согласна с таким положением дел. Смерть единственного, горячо любимого сына, делавшего серьёзные успехи в математике не может пройти бесследно. Правоохранители опасаются кровной мести со стороны чеченцев. Поэтому 10-летнего преступника и его семью поместили в безопасное место.

Семья Ибрагима уже вылетела в Грозный. Тело мальчика похоронят на родной земле.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кровавое убийство в Берлине: преступник сбросил дерево на чеченских детей

Полиция до сих пор не может установить личность и мотивы преступника (подробности).