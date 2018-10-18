В Чечне археологи разрыли могилы возрастом четыре тысячи лет

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-18T17:51:13+03:00

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В Гудермесском районе Чечни археологи обнаружили древние захоронения. Могильникам, найденным во время подготовки к реконструкции дороги, более 4 тысяч лет. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главы и правительства Чеченской Республики.

По данным пресс-службы, захоронения были обнаружены при подготовке к строительству новой дороги, неподалёку от посёлка Кошкельды в Гудермесском районе. На место срочно пригласили группу археологов.

Рядом с захоронениями, относящимися к нашей эре нашли сарматские могильникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Оказалось, что рабочие наткнулись на 37 древних могильников, принадлежащих к различным историческим эпохам. Изначально учёные думали, что все погребения относятся к периоду начала нашей эры, однако оказалось, что тут же находятся сарматские захоронения, сделанные примерно 4 тысячи лет назад.

Захоронениям около 4 тысяч летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— На месте грунтового могильника неожиданно оказался ещё более древний. Несколько курганов, относящихся к бронзовому веку. Сделано множество разнообразных находок: кувшины, бронзовые серьги и кольца, а также стеклянные бусы и зеркало. Однако это не окончательный результат. Мы прошли 200 метров, впереди ещё порядка 100, — цитирует пресс-служба руководителя археологической экспедиции из Ростова-на-Дону Татьяну Прокофьеву.

При этом учёный подчеркнула, что специалисты и раньше знали, что в этом районе ранее находилось древнее поселение. Однако оно располагалось в стороне от дороги, и по проекту дорога обходила их стороной.

Раскопки продолжаются. По словам учёных, все обнаруженные экспонаты будут переданы в музей Грозного.

Захоронения относятся к бронзовому векуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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