2018-10-19T13:56:48+03:00
Общество

Казбек ХУГАЕВ: «Это работа для самоотверженных и стойких»

Руководитель ООО «Южная строительная компания» поздравил дорожников с профессиональным праздником
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Труд дорожников у всех на видуТруд дорожников у всех на виду
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Уважаемые работники дорожной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства!

Это праздник людей, посвятивших свою жизнь важному и ответственному делу. Традиционно этот день отмечается в середине осени, когда принято подводить итоги, и это своеобразная дань признательности и уважения мастерству и трудолюбию многих тысяч строителей дорог, первопроходцев, проектировщиков, ветеранов отрасли - как в нашем регионе, так и по всей стране.

Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных перед ними задач не позволяют расслабляться. Это работа для самоотверженных и стойких людей, которые ежедневно, независимо от погоды и обстоятельств, обеспечивают безопасное и надежное автомобильное сообщение. В буквальном смысле от качества работы дорожных служб зависит положение дел практически во всех отраслях экономики и в социальной сфере: в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, здравоохранении, образовании. Естественно, что без развития главных артерий региона и всей страны в целом, невозможно развитие государства. Поэтому профессия «дорожника» чрезвычайно важна и почетна.

Желаю всем работникам дорожной отрасли крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, мира и благополучия, удачи во всех начинаниях, новых вам трудовых достижений и активного развития. Пусть впереди будут новые построенные и сданные в эксплуатацию километры дорог, путепроводы, тоннели, мосты.

Отдельное спасибо за все ветеранам отрасли, которые отдали любимой профессии лучшие годы жизни и чей опыт и наработки неоценимы.

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