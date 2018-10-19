СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-19T16:32:56+03:00

Глава Чечни считает, что всем нужно думать о духовности Фото: СОЦСЕТИ

Глава Чечни считает, что всем нужно думать о духовности

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Рамзан Кадыров обвинил американское кино в трагедии в Керчи. В своем аккаунте в Телеграм политик написал свое мнение о том, что нужно делать для того, чтобы подобные события не повторялись.

- Нам много говорили про западную культуру, образ жизни и демократию. Каждый, кому не лень, пытался учить жить по этим стандартам. Наши кинотеатры, телеэкраны, эфиры радио заполнили фильмы, многосерийки и передачи западного производства. Сцены насилия, реки крови, бесконечные убийства, романтизация человека, достигшего высшего мастерства в расправах над людьми. Вот эта европейская и американская «культура» становится составной частью нашей жизни, - написал глава Чечни.

Политик отметил, что подобные события уже давно перешли с экранов кинотеатров в реальную жизнь Европы и США. По его словам, там ужасная статистика массовых расстрелов подростками своих одноклассников и преподавателей.

- И эта эпидемия дошла до нашей страны. Теперь перестали удивляться сообщениям об убийстве сыном родителей и бабушки, дочерьми отца, сожителем жены и пасынков. Весь мир потрясён трагедией в Керчи. Мы скорби вместе с родными и близкими невинно убиенных учащихся и учителей, - отметил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни заявил, что керченская трагедия - это очень тревожный сигнал. Ведь в последнее время молодые люди все чаще берутся за оружие. Политик даже предложил способ борьбы с этой страшной тенденцией.

-В первую очередь, нужно всем обществом думать о духовности. Отсутствие духовности, глубокой веры, уважения к родным, близким, окружающим людям, лишает подростков любых моральных и психологических тормозов на пути зла и насилия, - пожытожил Кадыров.

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