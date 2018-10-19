В Ставрополе за взятку в несколько миллионов посадили замначальника отдела Федеральной налоговой службы

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-19T16:53:04+03:00

Максим Михайлов попался на передаче денег в 2015 году

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В Ставрополе за коррупцию посадили в тюрьму уже бывшего заместителя начальника отдела выездных налоговых проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 Ставропольского края Максима Михайлова.

Летом 2015 года он потребовал от хозяина "Торгового дома "Чизберри" 2,3 млн рублей в счет уступки по налоговой проверке. Деньги Михайлов получил в ноябре того же года.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по СК, при получении взятки его задержали сотрудники ФСБ.

- Приговором суда Михайлову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 4,6 миллионов рублей, - сообщили в ведомстве. -Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно - хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.