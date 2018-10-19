На Ставрополье двое из пяти отравившихся лекарствами подростков впали в кому

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-19T19:45:13+03:00

Из Изобильного их эвакуировали в больницу краевого центра

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Двое из пяти отравившихся в Изобильненском горокруге школьников впали в кому. Еще двоих в тяжелом состоянии спасают реаниматологи.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в региональном Минздрае, подростков эвакуировали в больницу краевого центра.

Напомним, сегодня прямо с урока из школы Изобильненского района в местную больницу госпитализировали пятерых учеников старших классов с признаками медикаментозного отравления.

По последней информации, дети приняли завышенную дозу "Баклосана" - рецептурнго препарата для лечения заболеваний спинного мозга и церебрального паралича - ради достижения наркотического эффекта.

Следственные органы региона уже возбудили уголовное дело и выясняют обстоятельства приобретения лекарства, а также условия жизни, воспитания и обучения отравившихся.

По поручению главы Ставрополья во всех школах Изобильненского горокруга пройдут проверки. По информации пресс-службы губернатора, Владимир Владимиров уже встретился с родными школьников.