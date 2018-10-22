2018-10-22T10:39:09+03:00
Происшествия

Глава Северной Осетии назвал виновных в пожаре на "Электроцинке"

Вячеслав Битаров объяснил, почему случилось столь крупное возгорание
Михаил ЮЖНЫЙ
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Вячеслав Битаров. Фото: пресс-служба главы Северной ОсетииВячеслав Битаров. Фото: пресс-служба главы Северной Осетии
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Вячеслав Битаров, глава Северной Осетии прокомментировал крупный пожар, случившийся на заводе „Электроцинк“ во Владикавказе.

- Правоохранительным органам еще предстоит установить действительные прямые причины произошедшего сильного возгорания и найти виновных в ЧП, - написал в Instagram глава региона. - Но в любом случае, ответственность за произошедшее возгорание возложена на руководства завода и на компетентные надзорные органы республики.

Вячеслав Битаров отметил, что руководство столь большого предприятия взяло на себя ответственность за обеспечение безопасности на заводе. Однако почему-то не справилось с возложенными на него важными обязательствами.

- Загоревшийся завод расположен практически в городской черте Владикавказа. Именно поэтому безопасность — главное условие для продолжения работы этого завода. Именно по этой важной причине мы в своё время настояли на полной реконструкции всего „Электроцинка“. Но теперь явно видно, что руководители предприятия не справились со своими непростыми обязательствами. Это и привело к столь трагическим последствиям для всего завода.

Напомним, пожар в цеху электролиза цинка вспыхнул в четвертом часу ночи 21 октября. Потушить его смогли лишь спустя 12 часов. Пожар унес жизнь командира отделения пожарно-спастельной части номер один Александра Ермакова.

Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе.Тушение идет уже несколько часов

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