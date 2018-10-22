Отравление школьников в Изобильном: следователи нашли аптеку и изъяли запрещённый препарат

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-22T14:00:02+03:00

В одной из аптек Изобильного подросткам продали запрещённые препараты — миорелаксанты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Расследование резонансного отравления школьников лекарственными препаратами в Солнечнодольске Изобильненского городского округа продолжается. Следователи обнаружили аптеку и установили препарат, которым отравились подростки в погоне за кайфом. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

— Удалось установить, что в пятницу, 19 октября пятеро подростков употребили наркотические вещества с целью получить одурманивающий эффект. Для этого они купили в аптеке установленное следствием лекарственное вещество, относящееся к категории миорелаксантов*. Также найдена аптека, в которой свободно распространялся данный препарат. Вся партия вещества изъята, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Напомним, что после употребления препарата ребята как ни в чём не бывало пришли на урок. Благодаря бдительности учителя и школьной медсестры подростков немедленно госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу. У них диагностировали серьёзнейшее медикаментозное отравление из-за передозировки и к вечеру того же дня двое из них впали в кому.

— По факту отравления подростков возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе губернатора Ставропольского края отметили, что в состоянии четырёх из пяти пострадавших наблюдается положительная динамика.

— Их состояние оценивается как средней тяжести. Тяжёлым остаётся лишь один ребёнок. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на это, угрозы для жизни подростков нет. Четверо уже в сознании, с ними работают психологи, — сообили в пресс-службе главы региона.

В понедельник на еженедельной планёрке новости по состоянию детей и подробности расследования сообщили губернатору Владимиру Владимирову. Он отметил, что борьба с аптеками, нарушающими правила распространения лекарств, должна продолжится с новой силой.

— Я хочу, чтобы на основе этого дикого случая был выработан алгоритм действий в отношении аптек, продающих медикаментозные препараты несовершеннолетним детям, — потребовал Владимиров.

*Миорелаксанты (мышечные релаксанты) — группа препаратов, применяемых в анестезиологии и реаниматологии для обеспечения снижения мышечной активности. Снижают тонус скелетной мускулатуры и уменьшают двигательную активность вплоть до полного обездвиживания.

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