Дагестанские экс-чиновники, подозреваемые в мошенничестве на 100 млн, останутся под арестом еще на полгода

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-22T14:00:02+03:00

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Следственный комитет на полгода продлил срок следствия в отношении бывших дагестанских чиновников, которые подозреваются в мошенничестве на 100 миллионов рублей. Если апелляция адвокатов экс-членов правительства республики не будет принята, то врио главы кабмина Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и глава Минобрауки Шахабас Шахов еще целых шесть месяцев проведут в СИЗО.

Согласно имеющимся данным, следствие по уголовному делу должно завершиться 31 марта следующего года.

Защитники экс-чиновников уже подали апелляционную жалобу. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде уже 31 октября.

Напомним, Гамидов вместе с замами был задержан в начале текущего года в Дагестане московскими силовиками. Им всем инкриминируется мошенничество, которое нанесло ущерб бюджету республики в размере 100 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги были выделены региона из федерального бюджета на социальные программы.

Кстати, сотрудники ФСБ выяснили, что арестованные экс-чиновники даже из СИЗО пытаются давить на свидетелей, чтобы уничтожить улики их своей преступной деятельности и заставить их изменить показания.

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