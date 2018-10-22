2018-10-22T14:16:21+03:00
Происшествия

На Ставрополье вынесли приговор экс-судье, который торговал должностями

Максим Новиков получил условный срок
Алена БЕЛЯЕВА
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Максим Новиков получил условный срокМаксим Новиков получил условный срокФото: Анна КОЛПАКОВА
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На Ставрополье вынесли приговор бывшему судье Невинномысского городского суда Максиму Новикову, который подозревался в покушении на мошенничество. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого суда региона, экс-служитель Фемиды попался на попытке продать судейскую мантию за 4 миллиона рублей.

По информации следователей, Новиков решил подзаработать и предложил своему знакомому Армену Петросянцу подыскивать людей, которые хотят работать судьями. За кругленькую сумму обвиняемый обещал подключить свои связи в администрации президента России, где у него якобы есть доверенное лицо.

Петросянц нашел судье первого клиента, который захотел примерить мантию. Вот только мужчине показалось, что 4 миллиона это слишком высокая цена за трудоустройство и он направился прямиком в ФСБ.

В свою следующую встречу с Новиковым в автомобиле Hundai Grenader мужчина, действуя под прикрытием, передал ему сверток с деньгами. В пакете лежали настоящие 10 тысяч рублей и еще 3 миллиона 990 тысяч поддельных рублей. В это же момент судья был задержан.

Суд признал Максима Новикова виновным и приговорил к пяти годам заключения условно, а также у штрафу в размере 500 тысяч рублей. Пригвор в законную силу еще не вступил.

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