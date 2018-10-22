Как я стал управдомом

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-22T15:55:12+03:00

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«ПАЛАТА №6» В КВАРТИРЕ №5

- Ты молодой, грамотный, а пенсионеры наши что могут? - увещевал меня мой сосед, 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, перед собранием собственников жилья. - Нас управляйка обворовывает, а мы ничего не можем! А ты журналист, быстро во всем разберешься, найдешь на них управу.

Я подумал, а почему бы и нет. В управлении домом последний год действительно творилось бог знает что: неадекватные платежки, игнорирование собраний жильцов, откровенные приписки по общедомовым расходам. На собрании собственников я забрал у своей предшественницы четыре тома переписки с ЖКХ-инстанциями и на пару вечеров погрузился в хроники битв с коммунальным левиафаном.

Проблем в нашей многоэтажке оказалось достаточно. Сумасшедший в квартире №5 не дает житья целому подъезду. Демонтировал стены в квартире, разводил костер на плите, затопил соседей снизу, угрожал соседям сверху. И все как с гуся вода: неизменное «отсутствие события преступления» в ответах полиции и пространные отписки чиновников о том, что ситуация взята на контроль.

Но главное, псих оказался собственником жилья, а таких выселить можно только по решению суда о признании недееспособным и угрожающим обществу. Визиты Жилинспекции дали минимум: восстановили стены, запечатали газовую трубу. На воздух теперь не взлетим, и на том спасибо. Но как его выселить? По совету знакомого юриста решено было для начала подробно документировать все буйства. Чем больше доказательств того, что человек представляет общественную опасность, тем вероятнее в суде добиться его принудительного выселения и продажи жилья.

«ЖУК» СЪЕЛ ВЗНОСЫ

«Жук» - это аббревиатура нашей бывшей жилищной управляющей компании. Хотя значение «жулье» подходит для нее намного лучше. Выписки со спецсчета дома, на котором мы копили деньги на капремонт, не оставляли сомнений: управляйка за два года украла у жильцов 246 тысяч рублей — примерно по 8 тысяч с квартиры. Спецсчет мы открыли в 2015 году, решив на общем собрании жильцов, что сами сумеем распорядиться деньгами и потратим их, как надо, а не как решит ставропольский Фонд капремонта. Три года мы исправно платили по 5 рублей с квадратного метра, пребывая в уверенности, что деньги прямиком попадают на наш счет в банке, и вот-вот мы на них заменим проводку и стояки. Но не тут-то было.

Оказалось, Фонд капремонта как некоммерческая организация не может заниматься финансовыми операциями и вправе привлекать контрагентов. Таким посредником и выступил наш «Жук», притом что с ним мы никаких агентских соглашений не заключали. Цепочка получалась такая: жильцы- городской расчетный центр - «Жук» - спецсчет. Но на «Жуке» она обрывалась, хотя по закону управляйка обязана была перечислить деньги дальше не позднее следующего после их поступления дня. Написав заявление в полицию по факту мошенничества и узнав, что оно не первое в отношении «Жука», я задумался, как бы нам избавиться от «прокладки» и платить напрямую не только за капремонт, но и за электричество, воду и тепло. Тем более что закон о прямых договорах между жильцами и поставщиками ресурсов вступил в силу еще полгода назад.

Такому дерзкому новаторству сразу начала противиться наша новая управляйка. Оно и понятно, ведь мы захотели направить денежные реки в другие русла! Едва заслышав про прямые договора с ресурсниками, представитель УК стала похожа на училку, отчитывающую слишком много на себя берущих школьников.

- Теоретически можно, но практически вам этот головняк нужен? - отговаривала она. - Деньги идут через нас, потому что только мы несем ответственность за ваши платежи.

В ресурсных организациях — энергосбыте, водоканале, теплосети — посоветовали не слушать россказни и проголосовать «за» платежи без посредника большинством голосов, а управляйку просто уведомить об этом решении собственников. Она сама обязана внести изменения в договор.

Что касается капремонта, то поменять схему начислений оказалось невозможно из-за отсутствия договоров между Фондом капремонта и Городским расчетным центром. Однако во избежание дальнейших хищений проверять поступление денег на счет мы решили каждый месяц.

Как завещала знаменитая героиня Нонны Мордюковой, управдом должен быть другом человека.

УСАТЫЕ ЖИЛЬЦЫ ПОДВАЛА

Одной из проблем дома оказались кошки. Раньше я лишь умилялся, как много их вокруг, толстых и холеных, и как их присутствие одомашнивает атмосферу во дворе. Но став часто наведываться в подвал, я понял, что от животных там — один ущерб: запах кошачьей мочи, изодранная теплоизоляция труб, блохи, трупики крыс и голубей, которых кошки, накормленные досыта сердобольной хозяйкой одной из квартир, притаскивают сюда про запас.

Поговорив с жильцами, я понял, что многие из них давно вынашивают планы извести или по крайней мере сильно сократить поголовье усатых-полосатых во дворе. Но прежде чем вызывать контору по отлову уличных животных, вопрос решили обсудить на собрании. Кошатницу призвали к ответу. Закрывать бесплатную столовую она отказалась, но пообещала восстановить теплоизоляцию за свой счет и из своего же кармана оплатить постройку некоего сарайчика для котов в подвале с единственным входом с улицы, чтобы они могли там зимовать. Гуманное решение внесли в протокол собрания, но признали промежуточным. Окончательно «кошачий вопрос» договорились решить по весне, когда будет видно, уцелела ли изоляция и есть ли толк от кошачьей «гостиницы».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Работа у управдома — так себе. Если, конечно, вы не агент управляющей компании и не пляшете под ее дуду, обманывая своих соседей за ежемесячную мзду. А так председателю дома максимум что полагается — символическое вознаграждение от жильцов. И то не всегда. Но никакая «зарплата» не восполняет потерю нервов. Моя предшественница сложила полномочия с фразой «Больше сил моих нет. Я еще пожить хочу». Если вы честно боретесь за то, чтобы дом и двор были благоустроенными, в подъезде не сыпалась штукатурка, подвал не топило, а платежи были честными, то готовьтесь к бою. Вызывать аварийку, снимать показания счетчиков и следить за их состоянием, требовать от управляйки выполнения обязанностей, прописанных в договоре, созывать собрания собственников, вести переписку с инстанциями, ходить по кабинетам чиновников — все это заботы управдома, незаметные для других жильцов. Но выполнять их кому-то надо, иначе дом быстро превратится в место коммунальной катастрофы.

СОВЕТЫ ЖИЛЬЦАМ

1.Внимательно читайте договор с управляющей компанией, прежде чем его подписать. В нем должны быть четко прописаны ее обязанности. Уборка территории, техническое обслуживание коммунальных узлов, проверка дымоходов, вентиляции, текущие ремонты, даже травля крыс и блох в подвалах — все это должно быть включено в договор по строке «содержание и ремонт жилья». Из договора должно быть четко понятно, сколько вы платите компании с квадратного метра и за какие услуги.

2. Участвуйте в собраниях жильцов. А если их нет, задавайте вопрос управдому, почему. Может быть, потому, что все давно решено за вас управляющей компанией в сговоре с управдомом? Помните, что собрание собственников — это основной способ управления домом и решения его проблем. А протокол общего собрания — это документ, с которым обязана считаться любая инстанция ЖКХ и в первую очередь — ваша управляющая компания.

3. Требуйте отчетов. По закону, управляйка обязана отчитываться перед собранием собственников дома раз в год о проделанной работе. Но не стесняйтесь звать представителей УК на все ваши собрания, заранее подготовив и послав им вопросы. Если вас игнорируют, это первый сигнал того, что управляющую компанию пора менять.

4. Расторгайте договор с управляющей компанией немедленно, если заметили неладное с платежами. Если управляйка задолжала ресурсникам, рисует в отчетах неадекватные затраты по выполненным работам, отказывается предоставлять отчетность жильцам, наконец, просто не перечисляет уплаченные вами деньги на ваш спецсчет — разрывайте договор и пишите заявление в полицию. В случае с нашим домом промедление и отсутствие должного контроля за спецсчетом дома привело к хищению денег жильцов.

5. Проверяйте схемы начисления ваших платежей за ЖКУ. Помните, что по закону жильцы имеют право заключать договоры с поставщиками света, тепла, воды без участия управляющей компании или какой-либо другой организации в качестве платежного агента. Управляйке мы обязаны платить только по строке «содержание и ремонт дома».