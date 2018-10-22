В Дагестане полиция сняла на видео извинение лихача, который на бешеной скорости чуть не снес гаишника
В Дагестане нашли участников ролика со скоростным заездом по трассе Карабудахкентского района. Гонщиком, который на скорости 220 км/ч чуть не снес гаишника, оказался водитель авто из свадебного кортежа. На камеру перед сотрудниками полиции он объяснился, что по встречке летел, чтобы догнать остальных. Ролик с показаниями и извинениями лихача сняли в отделении:
В Дагестане нашли гонщика, который едва не снес госавтоинспектора. Парень во всем признался и извинился.
Разговор состоялся следующий:
Полицейский: Это вы управляли транспортным средством?
Нарушитель: Да, я управлял.
Полицейский: На какой скорости вы ехали?
Нарушитель: 200 км/ч.
Полицейский: Почему выехали на полосу встречного движения?
Нарушитель: Хотели догнать свадебный кортеж.
Полицейский: На вас составили административный материал?
Нарушитель: Да, составили.
Полицейский: Почему не подчинились на требование сотрудника полиции?
Нарушитель: Не успел.
Полицейский: Что вы можете посоветовать другим участникам дорожного движения?
Нарушитель: Впред...Впредь не езд... Ну короче не совершать таких ошибок. Впредь не совершать таких ошибок. И извиняюсь за содеянное...
Голос за кадром: Правонарушение [шепотом]
Нарушитель: Правонарушение.
Полицейский: Свою вину осознаете?
Нарушитель: Да осознаю.
Запись с публичным раскаянием нарушителей уже разлетелась по соцсетям. Вчерашних "героев", а теперь "провинившихся школьников" обсуждает весь Дагестан:
- Всех нарушителей вот так надо публично выставлять, чтоб народ знал своих "героев" в лицо, - комментируют ролик пользователи. - Из-за таких в Дагестане и бардак. Это стало модно - сначала делать, а потом извинятся.
Впрочем, некоторые не стали бросаться на парней, а похвалили их за признание вины и пожалели:
- Мне их жалко, по глупости все.
Напомним, на минувшей неделе в сети появилось видео с несущимся со скоростью 220 км/ч авто в Дагестане.
В Дагестане лихач устроил гонку со скоростью болида на оживленной трассе.
Ролик сразу же стал вирусным из-за стоп-кадра с широко шагающим гаишником, бегущим наперерез нарушителю с требованием остановиться.
Стоп-кадр: видео из соцсетей