2018-10-22T17:42:46+03:00
Происшествия

В Дагестане полиция сняла на видео извинение лихача, который на бешеной скорости чуть не снес гаишника

Авторы ролика с широко шагающим госинспектором предстали перед камерой провинившимися школьниками [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Теперь в сети обсуждают не заезд парней, а искренность их извиненийТеперь в сети обсуждают не заезд парней, а искренность их извиненийФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

В Дагестане нашли участников ролика со скоростным заездом по трассе Карабудахкентского района. Гонщиком, который на скорости 220 км/ч чуть не снес гаишника, оказался водитель авто из свадебного кортежа. На камеру перед сотрудниками полиции он объяснился, что по встречке летел, чтобы догнать остальных. Ролик с показаниями и извинениями лихача сняли в отделении:

В Дагестане нашли гонщика, который едва не снес госавтоинспектора. Парень во всем признался и извинился.

Разговор состоялся следующий:

Полицейский: Это вы управляли транспортным средством?

Нарушитель: Да, я управлял.

Полицейский: На какой скорости вы ехали?

Нарушитель: 200 км/ч.

Полицейский: Почему выехали на полосу встречного движения?

Нарушитель: Хотели догнать свадебный кортеж.

Полицейский: На вас составили административный материал?

Нарушитель: Да, составили.

Полицейский: Почему не подчинились на требование сотрудника полиции?

Нарушитель: Не успел.

Полицейский: Что вы можете посоветовать другим участникам дорожного движения?

Нарушитель: Впред...Впредь не езд... Ну короче не совершать таких ошибок. Впредь не совершать таких ошибок. И извиняюсь за содеянное...

Голос за кадром: Правонарушение [шепотом]

Нарушитель: Правонарушение.

Полицейский: Свою вину осознаете?

Нарушитель: Да осознаю.

Запись с публичным раскаянием нарушителей уже разлетелась по соцсетям. Вчерашних "героев", а теперь "провинившихся школьников" обсуждает весь Дагестан:

- Всех нарушителей вот так надо публично выставлять, чтоб народ знал своих "героев" в лицо, - комментируют ролик пользователи. - Из-за таких в Дагестане и бардак. Это стало модно - сначала делать, а потом извинятся.

Впрочем, некоторые не стали бросаться на парней, а похвалили их за признание вины и пожалели:

- Мне их жалко, по глупости все.

Напомним, на минувшей неделе в сети появилось видео с несущимся со скоростью 220 км/ч авто в Дагестане.

В Дагестане лихач устроил гонку со скоростью болида на оживленной трассе.

Ролик сразу же стал вирусным из-за стоп-кадра с широко шагающим гаишником, бегущим наперерез нарушителю с требованием остановиться.

Стоп-кадр: видео из соцсетей

Стоп-кадр: видео из соцсетей

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стадион «Динамо» в Ставрополе планируют реконструировать к следующей весне
На Ставрополье в ДТП погибли 304 человека
СКР Дагестана может возбудить уголовное дело против Нурмагомедова
В Пятигорске отдыхающие не смогли отличить поддельную минералку от настоящей
В Ставрополе мужчина надругался над гостеприимной девушкой
На Ставрополье ревнивого любовника подозревают в убийстве сожительницы
Ставропольские полицейские заковали неадекватного водителя
В Ставрополе эвакуировали депутатов
В Ессентуках выкрали лошадей, работающих с больными детьми
В ДТП в Пятигорске погиб пожилой мужчина
Прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту пожара на "Электроцинке"
В Ставрополе эвакуировали ТЦ из-за пустой сумки
Нурмагомедов болеет за "Спартак" в матче с "Арсеналом"
На Ставрополье ожидается дождливая рабочая неделя
Вячеслав Битаров распорядился оказать помощь семье погибшего на пожаре сотрудника МЧС
Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе локализован
В Ставрополе 25 октября завоют сирены
В МЧС Северной Осетии подтвердили частичное обрушение завода "Электроцинк" из-за пожара
В правительстве Северной Осетии опровергли угрозу взрыва на заводе "Электроцинк"
СК проводит проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе
В КЧР парень ударил брата ножом
В Ставрополе хотят построить завод по переработке хлопка