В Дагестане полиция сняла на видео извинение лихача, который на бешеной скорости чуть не снес гаишника

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-22T17:42:46+03:00

Теперь в сети обсуждают не заезд парней, а искренность их извинений Фото: Евгения СОКОРЕВА

Авторы ролика с широко шагающим госинспектором предстали перед камерой провинившимися школьниками [видео]

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В Дагестане нашли участников ролика со скоростным заездом по трассе Карабудахкентского района. Гонщиком, который на скорости 220 км/ч чуть не снес гаишника, оказался водитель авто из свадебного кортежа. На камеру перед сотрудниками полиции он объяснился, что по встречке летел, чтобы догнать остальных. Ролик с показаниями и извинениями лихача сняли в отделении:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/674452" frameborder="0"></iframe> В Дагестане нашли гонщика, который едва не снес госавтоинспектора. Парень во всем признался и извинился.

Разговор состоялся следующий:

Полицейский: Это вы управляли транспортным средством?

Нарушитель: Да, я управлял.

Полицейский: На какой скорости вы ехали?

Нарушитель: 200 км/ч.

Полицейский: Почему выехали на полосу встречного движения?

Нарушитель: Хотели догнать свадебный кортеж.

Полицейский: На вас составили административный материал?

Нарушитель: Да, составили.

Полицейский: Почему не подчинились на требование сотрудника полиции?

Нарушитель: Не успел.

Полицейский: Что вы можете посоветовать другим участникам дорожного движения?

Нарушитель: Впред...Впредь не езд... Ну короче не совершать таких ошибок. Впредь не совершать таких ошибок. И извиняюсь за содеянное...

Голос за кадром: Правонарушение [шепотом]

Нарушитель: Правонарушение.

Полицейский: Свою вину осознаете?

Нарушитель: Да осознаю.

Запись с публичным раскаянием нарушителей уже разлетелась по соцсетям. Вчерашних "героев", а теперь "провинившихся школьников" обсуждает весь Дагестан:

- Всех нарушителей вот так надо публично выставлять, чтоб народ знал своих "героев" в лицо, - комментируют ролик пользователи. - Из-за таких в Дагестане и бардак. Это стало модно - сначала делать, а потом извинятся.

Впрочем, некоторые не стали бросаться на парней, а похвалили их за признание вины и пожалели:

- Мне их жалко, по глупости все.

Напомним, на минувшей неделе в сети появилось видео с несущимся со скоростью 220 км/ч авто в Дагестане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/674084" frameborder="0"></iframe> В Дагестане лихач устроил гонку со скоростью болида на оживленной трассе.

Ролик сразу же стал вирусным из-за стоп-кадра с широко шагающим гаишником, бегущим наперерез нарушителю с требованием остановиться.