Лев Яшин, победа над «Зенитом» и выступление Аллы Пугачевой: вспоминаем лучшие моменты в истории ставропольского стадиона «Динамо»
Арену в краевой столице капитально отремонтируют в весне 2019 года
Открытие 26 Всероссийской студенческой весны в Ставрополе на стадионе "Динамо"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Лев Яшин, победа над «Зенитом» и выступление Аллы Пугачевой: вспоминаем лучшие моменты в истории ставропольского стадиона «Динамо»
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