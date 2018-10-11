2018-10-19T14:17:55+03:00
Упал - отжался

Лев Яшин, победа над «Зенитом» и выступление Аллы Пугачевой: вспоминаем лучшие моменты в истории ставропольского стадиона «Динамо»

Арену в краевой столице капитально отремонтируют в весне 2019 года
Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ
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Открытие 26 Всероссийской студенческой весны в Ставрополе на стадионе "Динамо"Открытие 26 Всероссийской студенческой весны в Ставрополе на стадионе "Динамо"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Лев Яшин, победа над «Зенитом» и выступление Аллы Пугачевой: вспоминаем лучшие моменты в истории ставропольского стадиона «Динамо»

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