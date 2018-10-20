Чеченского Паваротти взяли в проект «Голос. Перезагрузка»

СЕГОДНЯ 02:39 2018-10-20T03:02:26+03:00

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Сегодня 27-летний Амирхан Умаев из Чечни - участник шоу «Голос. Перезагрузка». А буквально несколько лет назад как вокалиста его никто не знал.

- В детстве у меня не было желания петь, стеснялся, наверное, - признается Амирхан. - Хотя многие говорили, что у меня тембр схож с Лучано Паваротти. В любом случае у каждого должна быть своя манера, над голосом надо работать, поэтому 3,5 года назад я стал заниматься вокалом профессионально. А до этого работал топографом и замерщиком.

В «Голос. Перезагрузка» Амирхан Умаев пошел ради своей семьи.

Амирхан Умаев с мамой. Фото: личный архив героя публикации

- Родные хотели, чтобы я сюда попал, буду стараться ради них. Особенно ради мамы, потому что она всю жизнь прожила ради меня, - говорит певец.

Для этапа слепых прослушиваний чеченский Паваротти выбрал мотет Miserere - вокальное многоголосое произведение на текст псалма 50, написанное священником и композитором Григорио Аллегри в 1630-е годы для исполнения в Сикстинской капелле Ватикана. К Амирхану повернулись два наставника - Баста (Василий Вакуленко) и Ани Лорак.

- Какой-же вы талантливый! Вы одаренный от Бога! То, что вы сегодня пришли, это знак судьбы. Потому что у вас действительно есть голос. Голос потрясающий, невероятной красоты! Я от всей души, с большим уважение к вам, к вашему народу, к вашей семье и вашим родителям, которые дали вам такой талант, приглашаю вас в свою команду, для меня это будет огромная честь работать с вами, - отметила певица.

Певец из Чечни постоянно участвует в конкурсах. Фото: Instagram

- Хочу объяснить, почему повернулся не сразу, - взял слово Баста. - Я музыкой занимаюсь с 5 лет, меня заставили. По пути встречались удивительные люди, которых я слушал, чьими голосами и способностями я восхищался. Для меня это очередное доказательство, что Бог существует! Такие таланты и голосовые возможности, звукоизвлечение - это не просто наработки, это совпадение всего невозможного в одном человеке. Тебе удалось заполнить зал, не все музыканты с большими громкими голосами там могут. Ты сейчас своими пусть неогранеными способностями заполнил студию и превратил ее в космос

- Я не повернулся только потому, что это не мой жанр, - пояснил Сергей Шнуров.

- Природные данные, конечно, потрясающие, - похвалили Меладзе. Тривиальное сравнение - но это алмаз. Он еще нуждается в огранке, работе над ним. А ваши способности совершенно удивительные. Я уверен, что вы пришли по адресу, и ребята помогут вам. Из этого проекта вы выйдете готовым артистом!

- Пока тебя рожали, все певцы дрожали! - не удержался от шуточной похвалы ведущий проекта Дмитрий Нагиев.

Пока наставники проекта «Голос. Перезагрузка» осыпали комплиментами Амирхана Умаева, сам он сильно переживал.

Амирхан Умаев - разносторонний парень. Фото: ok.ru

- Местами было вяло, я недобирал. Выступление могу оценить на тройку, - самокритично отметил певец. - Был бы Александр Градский - выбрал бы его, он мог бы мне помочь в оперном, академическом плане. Меладзе, жаль, не повернулся - он продюсер, взрослый уважаемый человек, может многому научить. Думал, что Ани Лорак вообще на меня даже не посмотрит. А теперь я в ее команде, я рад такому выбору, все просто чудесно. Эмоции непередаваемые: после того, как я увидел выступление Шарипа Умханова, я стал фанатом этой передачи. Теперь мечтаю пройти как можно дальше, получить больше новых знаний.

Амирхан Умаев еще не знает, в каком жанре будет работать на проекте «Голос. Перезагрузка». Парень готов к экспериментам. Единственное, что он знает точно, - он никогда не будет кривляться на сцене.