2018-10-20T09:49:30+03:00
Происшествия

При ремонте больницы в Дагестане растащили больше 7 млн "бюджетных" рублей

По факту мошенничества заведено уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Дагестане после прокурорской проверки в Каякентском районе выяснилось, что миллионы бюджетных средств пошли не на ремонт местной больницы, а разошлись по карманам.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, подрядчик вместе с экспертом медучреждения оценили все работы в 24 млн рублей, а по факту потратили меньше 17 миллионов. Куда ушли больше 7 млн рублей, теперь выясняют правоохранители.

Ведомство уточняет, что ремонт проводился в 2017-2018 году в инфекционном отделении Каякентской центральной районной больницы.

- По материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора АО "Агрострой 1" и специалиста по экспертной работе "Каякентской ЦРБ" возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", - сообщили в прокуратуре Дагестана.

Расследование продолжается. Специалисты выясняют все детали мошеннической схемы по отмыванию государственных денег.

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