В Дагестане за избиение заключенного посадили под домашний арест начальника районного ОВД

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-20T10:58:39+03:00

Артем Магомедов из личной неприязни истязал и держал за решеткой местного жителя

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В Дагестане решением Советского районного республиканского суда отправлен под домашний арест начальник ОМВД России по Рутульскому району Артем Магомедов. Сотрудника подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия. В феврале текущего года Магомедов, будучи при исполнении в селе Амсар, из личной неприязни избил местного жителя и незаконно удерживал его в СИЗО.

- Явно выходя за пределы своих полномочий, с целью унижения человеческого достоинства Артем Магомедов нанес мужчине несколько ударов ногой, публично сопровождая свои действия нецензурной бранью, - сказали в ведомстве.- Затем Магомедов дал заведомо незаконное указание подчиненным доставить мужчину в здание отдела полиции, где незаконно удерживал его и бил.

Расследование уголовного дела продолжается. МВД республики также проводит служебную проверку, в результате которой будет принято решение об увольнении Магомедова из правоохранительных органов и привлечении к ответственности.

Напомним, следственные органы Карачаево-Черкесии больше месяца ищут замначальника 2 отдела Центра "Э", по подозрению в выбивании показаний электрическим током. С заявлением о пытках офицером МВД к правоохранителям обратился бывший топ-менеджер "Газпрома".

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