2018-10-21T12:35:36+03:00
Происшествия

В Дагестане 9 человек пострадали в массовом ДТП

На трассе столкнулись четыре автомобиля [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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В аварии пострадали 9 человек. Фото: "Комсомольская правда".В аварии пострадали 9 человек. Фото: "Комсомольская правда".
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В Дагестане девять человек оказались в больнице в результате массовой аварии. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, вечером 20 октября в Карабудахкентском районе региона недалеко от населенного пункта Гурбуки на двадцатом километре автодороги "Манас - Сергокала" столкнулись четыре автомобиля.

Все пострадавшие находятся в больнице. Фото: "Комсомольская правда".

Все пострадавшие находятся в больнице. Фото: "Комсомольская правда".

На трассе не смогли разъехаться две "Лады Приоры" и двое "Жигулей" - ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили девять человек. Все они были доставлены в Центральную районную больницу. Врачи борются за их жизни. Среди пострадавших детей нет. Некоторые автомобили не подлежат восстановлению.

Причины аварии неизвестны. Фото: "Комсомольская правда".

Причины аварии неизвестны. Фото: "Комсомольская правда".

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, что привело к столь страшной аварии и кто был ее виновником.

Массовое ДТП в Дагестане.Видео: "Комсомольская правда".! другой источник

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