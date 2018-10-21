Семья Калимат Омаровой молит о помощи главу СК РФ: "Отнеситесь к нашему делу, как отец и дедушка"

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-21T17:44:09+03:00

Убийцу девочки так и не нашли. Фото: Социальные сети

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Родные и знакомые 8-летней Калимат Омаровой, которая была похищена и убита в дагестанском Каспийске, обратились за помощью к главе следственного комитета РФ. Они просят Александра Бастрыкина взять расследование уголовного дела под личный контроль. Тетя девочки разместила обращение в социальных сетях.

- Прошу вас, можно сказать умоляю, Александр Иванович Бастрыкин, взять это дело под личный контроль и расследовать в центральном аппарате Следственного комитета России. Я прошу вас отнестись к этому делу не как должностное лицо, а как отец и дедушка, - заявила женщина.

Не остались равнодушными и учителя школы, в которой училась маленькая Калимат. Они поддержали идею обращения к Александру Бастрыкину и также добавили от себя пару слов.

- Пока преступник на свободе, мы не можем быть спокойны, - уверены преподаватели.

Напомним, днем 29 июля 8-летняя Калимат Омарова отправилась за хлебом в магазин, который расположен рядом с ее домом в Каспийске. После этого девочку больше никто не видел живой.

На поиски школьницы были брошены все правоохранительные органы. В Дагестан приезжали сотни волонтеров, но все безрезультатно.

Семья девочки до последнего момента была уверена, что Калимат жива и ее держат ради выкупа, но 9 сентября в канале в Каспийске тело малышки с признаками насильственной смерти было найдено в сумке.

Чуть больше месяца спустя у семьи Калимат неизвестные злоумышленники стали вымогать деньги за информацию о ее гибели. Полицейские задержали двоих подозреваемых, которые оказались не причастны к убийству.

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