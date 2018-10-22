Чеченка продала ребёнка, пытаясь скрыть внебрачную связь

22 Окт. 19:45 2018-10-22T20:32:00+03:00

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В Кабардино-Балкарии суд приговорил к 4 годам лишения свободы жительницу Чечни, пытавшуюся продать своего ребёнка, чтобы скрыть внебрачную связь. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР.

Следствию известно, что преступление было совершено в июле 2016 года. Женщина родила ребёнка, но, боясь ответственности за внебрачную связь перед родственниками, решила избавиться от него. Тогда ей пришла в голову мысль продать ребёнка, оформив сделку как «подарок».

Находчивая женщина быстро смогла найти претендентов на новорожденного и отправилась в соседнюю Кабардино-Балкарию. В городе Нарткала она встретилась с потенциальной покупательницей. Сумма сделки устроила обе стороны, после чего они оформили её как подарок. Нерадивая мать со спокойным сердцем отправилась в родную Чечню.

Однако правоохранителям стало известно о вопиющем нарушении прав ребёнка. Они задержали жительницу Чеченской республики.

— В ходе следствия были собраны достаточные доказательства. Прокуратура поддержала обвинение против чеченки, после чего дело было передано в суд. Согласившись с позицией государственного обвинителя и признав вину подсудимой в инкриминируемом ей преступлении, ей было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — резюмировали в пресс-службе.

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