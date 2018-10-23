На Ставрополье школьники попали в реанимацию из-за отравления маслом

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-23T11:54:39+03:00

Дети сегодня пришли в себя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставропольском крае второе за неделю отравление детей. После ЧП со школьниками в Изобильненском горокруге, произошло отравление в школе №2 города Михайловск.

Сообщается, что парни 16 и 17 лет выпили некое лекарственное "масло" для наращивания мышечной массы. Прямо во время урока им стало плохо. Один из подростков даже потерял сознание - его из-за парты увезли в реанимацию Шпаковской районной больницы. Инцидент произошел накануне.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого Минзрава, сейчас состояние детей улучшилось, они пришли в сознание, их жизням ничего не угрожает.

- Подросткам в полной мере оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказала заместитель министра Наталья Козлова. - Состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

Как уже установили следователи, опасное вещество дети купили у друга-девятиклассника.

По сообщению пресс-службы губернатора Ставропольского края, в школе города Михайловска из-за ЧП пройдет проверка.

- Проведены беседы с учащимися старших классов, - добавляют в ведомстве. - Будут организованы тематические классные часы.

Напомним, на минувшей неделе в больницу с острым медикаментозным отравлением попали 5 старшеклассников из школы Солнечнодольска.

Перед уроком они приняли рецептурный препарат в завышенной дозе как наркотик. В тяжелом состоянии подростков эвакуировали в больницу краевого центра, где сегодня им оказывается вся необходимая медпомощь.

Состояние четверых оценивается как средней тяжести. Один ребенок остается в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Правоохранители уже установили, что препарат дети купили в одной из аптек Изобильненского района.