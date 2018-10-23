На Ставрополье погоня со стрельбой попала на видео

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-23T11:54:39+03:00

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В Светлограде пьяный водитель «Нивы» устроил сумасшедшую гонку с полицейскими. Погоня со стрельбой по колёсам попала на видео. Об инциденте «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Всё началось буднично: на одной из городских улиц слишком спешивший водитель «Нивы» не пропустил пешехода. Полицейские жестом приказали нарушителю остановиться. Однако водитель понимал, что во время составления протокола полицейские поймут, что он пьян. К тому же недавно суд лишил его прав на 1,5 года.

После этого нарушитель «ударил по газам», пытаясь скрыться с места происшествия. Чтобы оторваться от полицейской машины, пустившейся в погоню за «Нивой», мужчина решил поехать по грунтовой дороге, а потом и вовсе свернул на пересечённую местность. Понимая, что преимущества внедорожника неоспоримы, полицейские начали стрелять по колёсам авто. Но беглец продолжал давить на газ даже с пробитыми шинами. В результате остановить нарушителя удалось лишь заблокировав ему путь двумя патрульными машинами.

Поймав лихача, полицейские быстро установили состояние сильного алкогольного опьянения. Кроме того, был составлен ряд административных протоколов за грубейшие нарушения правил дорожного движения, допущенные нарушителем в ходе попытки уйти от преследования. От уголовной ответственности за вождение после лишения прав нарушителя спас лишь тот факт, что решение суда ещё не успело вступить в силу.

Теперь, по сумме всех нарушений, мужчине грозит несколько крупных денежных штрафов а также серьёзное увеличение срока лишения водительских прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/674527" frameborder="0"></iframe> Полицейская погоня со стрельбой в Светлограде.Видео: УГИБДД по СК

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