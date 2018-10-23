2018-10-23T11:54:39+03:00
Происшествия

В Дагестане трое рабочих погибли при падении со строящейся многоэтажки

Граждане Азербайджана рухнули из подвесного подъёмника
Андрей ЗОБОВ
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Фото с места событийФото с места событийФото: Социальные сети
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Во вторник около 8 утра на улице Сальмана в Дербенте при падении из подвесного подъёмника на стройке погибли трое граждан Азербайджана. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

По предварительным данным, собранным следователями на месте происшествия, инцидент произошёл из-за несоблюдения техники безопасности. Трое рабочих, поднимаясь в строительной люльке для работ на высоте 8-9 этажа, по неясным причинам не воспользовались специальной альпинистской страховкой. По несчастливой случайности, после подъёма на нужную высоту, трос люльки оборвался и она перевернулась.

Трое рабочих, находившиеся в этот момент на подъёмнике, скончались от несовместимых с жизнью травм, полученных при ударе о землю. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть.

— Сейчас по факту происшествия ведётся проверка. Она поможет определить виновников происшествия, и, в частности, несоблюдения техники безопасности, а также установить наличие состава уголовного преступления, — резюмировали в пресс-службе.

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