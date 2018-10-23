«Требуем жесточайшего наказания убийцы»: родственники Калимат Омаровой обратились к Путину
Неравнодушные жители Дагестана тысячами подписываются под появившейся в интернете петицией, обращённой к президенту Владимиру Путину. Главу государства просят взять дело под личный контроль и посодействовать в передаче уголовного дела об убийстве 8-летней школьницы из Каспийска — Калимат Омаровой в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации
— Мы граждане Российской федерации, выразили Вам своё доверие на выборах и связываем с вами наши надежды на будущее и безопасность наших детей. Поэтому просим Вас, Владимир Владимирович, как гаранта нашей безопасности, и безопасности наших детей, направить дело об убийстве Омаровой Калимат в центральный аппарат СКР, для тщательного расследования. Требуем жесточайшего наказания в отношении детоубийцы. Просим взять это дело под личный контроль. Владимир Владимирович, — говорится в тексте петиции.
Трагедия потерявшейся девочки, которую через полтора месяца нашли мёртвой в коллекторе неподалёку от родительского дома всколыхнула весь Дагестан. И теперь, когда генетическая экспертиза подтвердила, что тело действительно принадлежит погибшей 8-летней школьнице, местные жители возмущены отсутствием новостей.
— Даже после обнаружения тела дело не сдвинулось с мёртвой точки. Опять ни единой зацепки, никаких новостей. Это вызов обществу. Дело об убийстве ребёнка — дело особой важности, дело чести. Мы хотим защитить своих детей и требуем справедливости! — обратились активисты и родственники погибшей к президенту.
Петиция была опубликована после слезных просьб тёти убитой Калимат к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину забрать дело в Москву и найти маньяка, убившего школьницу. К вечеру вторника документ уже набрал почти 20 тысяч подписей. Ознакомиться с полным текстом и поддержать родственников погибшей девочки можно по ссылке.
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