2018-10-24T12:12:44+03:00
Общество

Ставропольцев возмутили мужчины, решившие погреться у "Вечного огня"

Пользователи социальный сетей посчитали их поведение кощунственным
Алена БЕЛЯЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жителей Ставропольского края возмутил снимок, на котором двое местных парней решили устроить посиделки у Вечного огня в Кисловодске.

Согласно имеющейся информации, мимо мемориала проходила девушка, которая увидела греющихся у огня мужчин и сделала им замечание. Один из героев истории сразу отошел от памятника, а другой остался, не обратив никакого внимания на негодование прохожих.

Автор поста в Инстаграм решил узнать у подписчиков, считают ли они такое поведение возмутительным или так все же можно вести себя на памятнике культурно-исторического наследия.

После этого в комментариях под постом разразилась настоящая буря. Превалирующее большинство уверены - так себя вести нельзя ни в коем случае.

- Это кощунство! Куда они своими кроссовками грязными залезли? Если замерзли руки, то пусть домой идут греться, а не в Вечный огонь их пихают!

Однако есть те, кто считает поведение двух друзей вполне адекватным и не видит в их поступке ничего криминального.

- Парни не пили и не наркоманили, ничего не сломали и не испачкали. Просто пришли и посидели у мемориала. Не стоит забывать, что "Вечный огонь" это не кладбище, под ним не похоронены солдаты. Это место памяти.

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