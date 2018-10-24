Дагестанца осудили за доведение до самоубийства солдата-срочника
21-летнего уроженца Дагестана Рамазана Магомедова осудили за доведение до самоубийства своего сослуживца. Бывший военнослужащий оказался в колонии по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности".
По версии суда и следствия, Магомедов постоянно издевался над 20-летним жителем Магнитогорска Рустамом Авазовым, с которым они вместе служили в Пермской войсковой части. Преступник оскорблял, унижал и даже бил срочника, пользуясь своим положением старослужащего - он был призван в армию на несколько месяцев раньше своей жертвы. Из-за этого 5 января 2018 года солдат свел счеты с жизнью. Тело уральца было обнаружено в душевой. На авиабазе он пробыл всего полгода.
Суд признал дагестанца виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Магомедов свою вину не признал.
Вполне вероятно, что теперь семья Авазова будет добиваться того, чтобы к ответственности также были привлечены должностные лица, которые допустили неуставные отношения между служащими, что и привело к трагедии.
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