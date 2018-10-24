2018-10-24T17:47:06+03:00
Происшествия

Дагестанца осудили за доведение до самоубийства солдата-срочника

Рамазан Магомедов свою вину не признал
Алена БЕЛЯЕВА
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Рустаму Авазову было всего 20 летРустаму Авазову было всего 20 летФото: СОЦСЕТИ
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21-летнего уроженца Дагестана Рамазана Магомедова осудили за доведение до самоубийства своего сослуживца. Бывший военнослужащий оказался в колонии по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности".

По версии суда и следствия, Магомедов постоянно издевался над 20-летним жителем Магнитогорска Рустамом Авазовым, с которым они вместе служили в Пермской войсковой части. Преступник оскорблял, унижал и даже бил срочника, пользуясь своим положением старослужащего - он был призван в армию на несколько месяцев раньше своей жертвы. Из-за этого 5 января 2018 года солдат свел счеты с жизнью. Тело уральца было обнаружено в душевой. На авиабазе он пробыл всего полгода.

Суд признал дагестанца виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Магомедов свою вину не признал.

Вполне вероятно, что теперь семья Авазова будет добиваться того, чтобы к ответственности также были привлечены должностные лица, которые допустили неуставные отношения между служащими, что и привело к трагедии.

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