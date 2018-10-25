2018-10-25T11:54:40+03:00
Происшествия

В Дагестане глава районного ГИБДД избил водителя на трассе

Против высокопоставленного полицейского возбуждено уголовное дело
Алена БЕЛЯЕВА
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Полицейский задержанПолицейский задержанФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане задержали начальника районного ГИБДД, который подозревается в избиении водителя. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, против главного гаишника Буйнакского района возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".

Следователи выяснили, что в начале октября нынешнего года полицейский находился на службе. Мужчина ехал по улице Советская в Буйнакске на личном автомобиле и и у него произошел конфликт с другим водителем. Подозреваемый решил остановить "Газель", которой управлял местный житель и разобраться на месте. Гаишник перекрыл своей машиной трассу и добился того, чтобы грузовик прекратил движение.

После этого полицейский вышел из машины и матом потребовал у водителя документы на машину и водительские права. Этого ему показалось мало и он вытащил ключи из замка зажигания "Газели" и выкинул их на дорогу.

Разгневанный полицейский не смог сдержать себя в руках и несколько раз ударил водителя грузовика по голове и шее. Только после этого он успокоился, сел в свой автомобиль и поехал дальше.

Сейчас глава районного ГИБДД задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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