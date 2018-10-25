2018-10-25T13:33:44+03:00
Происшествия

Самолет "Москва-Махачкала" экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

На борту лайнера находилось 158 человек
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
На борту лайнера находилось 158 человекНа борту лайнера находилось 158 человекФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

25 октября пилоту самолета российской авиакомпании "Нордавиа" пришлось экстренно возвращать лайнер в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле. Как стало известно "Комсомольской правде на Северном Кавказе", борт следовал по маршруту "Москва - Махачкала", когда в левой форточке кабины пилота появилась трещина. В этот момент воздушное судно уже успело долететь до Воронежа.

Экипаж Boeing 737 принял решение в срочном порядке вернуться в столичный аэропорт "Домодедово". Посадка прошла успешно. На момент происшествия на борту находились 158 человек, в том числе 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Экспертам предстоит выяснить причины произошедшего. Пассажиры будут отправлены в пункт направления другим рейсом.

Напомним, 27 сентября самолет из Махачкалы экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажира. Тогда менять план полета пришлось экипажу лайнера, направлявшегося в Санкт-Петербург.

Оказалось, что мужчине стало плохо из-за проблем с кишечником и прямо со взлетного поля его на машине "Скорой помощи" доставили в в отделение реанимации, где его состояние удалось стабилизировать.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ставшие заложниками стихии в Туапсе Ставропольские дети выехали домой
РЖД обязали выплатить в пользу погибшей под поездом нальчанки 450 тысяч рублей
В кафе Махачкалы 18 человек отравились курицей на гриле
На Ставрополье студентов-дебоширов исключат из вузов
Пятигорский адвокат обманул клиентов на 2.2 миллиона рублей
«Гармония» вызвала интерес на крупнейшем форуме коммерческой недвижимости
Рамзан Кадыров предложил провести бой Тухугова и Лобова в Грозном
В Ставрополе закрыли кафе из-за вспышки кишечной инфекции
В ДТП в Ставрополе пострадали 6 человек
Выписавшего себе надбавку к зарплате чиновника задержали полицейские в Дагестане
Тела двух рабочих извлекли из-под завалов в Дагестане
В Ессентуках парки, за которых проголосовали жители, начали благоустраивать
Ставрополец убил девушку и забетонировал ее тело в подвале
В Ессентуках объявили месячник борьбы с аптечной наркоманией
После пожара на заводе "Электроцинк" в Северной Осетии возбуждено уголовное дело
В Кисловодске полиция ищет парней, решивших погреться у "Вечного огня"
В Ессентуках пенсионер застрелил соседа и его собаку, а потом покончил с собой
В Нальчике на пенсионера упала металлическая антенна
Руководители образовательных учреждений СКФО повысят квалификацию в Пятигорске
В Ставрополе вынесли приговор перевозчику взрывчатки и героина
В Дагестане двух рабочих завалило при строительстве водопровода
В Ставрополе 26 октября откроется Храм в честь князя Владимира
Ставрополье получило больше 31 миллиона на выплаты подтопленцам
На Ставрополье девушка за рулем "ВАЗа" погибла в ДТП
В Грозном избившая ребёнка воспитательница попала под следствие