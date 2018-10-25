Самолет "Москва-Махачкала" экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-25T13:33:44+03:00

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25 октября пилоту самолета российской авиакомпании "Нордавиа" пришлось экстренно возвращать лайнер в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле. Как стало известно "Комсомольской правде на Северном Кавказе", борт следовал по маршруту "Москва - Махачкала", когда в левой форточке кабины пилота появилась трещина. В этот момент воздушное судно уже успело долететь до Воронежа.

Экипаж Boeing 737 принял решение в срочном порядке вернуться в столичный аэропорт "Домодедово". Посадка прошла успешно. На момент происшествия на борту находились 158 человек, в том числе 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Экспертам предстоит выяснить причины произошедшего. Пассажиры будут отправлены в пункт направления другим рейсом.

Напомним, 27 сентября самолет из Махачкалы экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажира. Тогда менять план полета пришлось экипажу лайнера, направлявшегося в Санкт-Петербург.

Оказалось, что мужчине стало плохо из-за проблем с кишечником и прямо со взлетного поля его на машине "Скорой помощи" доставили в в отделение реанимации, где его состояние удалось стабилизировать.